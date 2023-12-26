ÇOCUKKEN şikayetçi olduğumuz her şeyi, yetişkinlik yıllarımızda özlemle anıyoruz! Çocukken onlara çile gibi gelse de büyüyünce değerini anladığımız 15 durumu paylaşan bu kişilere sizler de hak vereceksiniz! Buyurun...

"HUZUR ve sessizlik.

Küçükken öyle zaman geçmiyormuş gibiydi, şimdiyse o kadar muhtacım ki!"

"BIRAZ kestirmek. O zamanlarda gece gündüz uyumak bilmezdim, şimdi böyle bir şansım olsa hiç yataktan çıkmam."

"YAPACAK hiçbir şeyimin olmamasını özledim."

"ARKADAŞLARIMIN buluşmayı iptal etmesi.

Yetişkinlikte heyecanla bekliyorum birinin iptal etmesini."

"SÜRÜCÜ olmamak.

Hep yolculuklarda arabayı ben sürmek isterdim, şimdi direksiyon başına geçmek bile istemiyorum."

"KÜÇÜKLÜĞÜMÜZDE sebzelerin hakkını yediğimizi düşünüyorum. 20'li yaşlarımdan sonra sebzelerle ne kadar muhteşem yemekler yapılabildiğini fark ettim."

"DOĞUM gününde çorap alınması."

"AKŞAM 9'da uyumak...

Şimdi bedelini ödüyorum."

"TEMİZLİK yapmak.

Küçükken kendi odamı bile toplu tutamazdım ama büyüdükçe evi temiz ve düzenli tutmanın verdiği memnuniyet hissini yaşıyorsun."

"DOĞUM günümün yaz tatiline denk gelmesi.

Şu anda o kadar umurumda değil ki..."

"ARTIK kendi isteğimle belgesel izliyorum.

Sanırım yaşlandım."

"BANYO yapmak.

Küçükken pazar günlerini bu yüzden sevmezdim. Şimdi elimde olsa her gün banyo yaparım, o temizlik hissini seviyorum."

"İSTEDİĞİM kadar şeker, çikolata yiyebilirim ve kimse beni durduramaz."

"SU içmek. Küçükken gazlı ve şekerli içeceklerle nasıl bu zamanlara gelebildim şaşıyorum."

"EVDE kuralların olması." Kaynak: reddit.com/r



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

'SON teslim tarihi' terimi Amerikan İç Savaşı'ndan gelmektedir.

Mahkumların çevrelerine topraktan çizgiler çizilecek ve bu çizgiyi geçerlerse gardiyanlar tarafından idam edileceklerdi.

Hem mahkumlar hem de gardiyanlar çok geçmeden bu hattı "son sınır" olarak adlandırmaya başladılar.



BİRİNCİ Dünya Savaşı sırasında o kadar çok açlıktan ölmek üzere olan kurt büyük bir sürü halinde bir araya gelmişti ki, karşıt Alman ve Rus kuvvetleri onlarla savaşmak için geçici bir ittifak kurdu!



TESPİTLİ YORUM

@zheleznyyatalay YA benim bütün arkadaşlarım sevgili yaptı, mutlu bir yuva kurdu.

Allah'ım ben bu dünyaya "Kardeşim hayırlı olsun" demek için mi geldim?



GÜLÜ YORUM

@anareobee ODAYA girdim.

4 yaşındaki kardeşim cips yiyordu.

"N'apıyorsun?" dedim, birden cipsi hızlı hızlı yemeye başladı.

Sonra yanıma geldi sarıldı, diyor ki "Bitti ablacım, seni görmedim, görsem sana da verirdim..."