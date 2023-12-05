ORTALAMA bir bireyin bir şeyi günlük alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.

BİR kişi sevdiği birine baktığında gözbebeği yüzde 45 oranında genişler.

BAŞKASI tarafından hazırlanan yemek, aynı tarifi kullansanız bile kendi hazırladığınız yemekten çok daha lezzetli olur.

TEK bir olumsuz şey duymak, en az beş olumlu anıya zarar verebilir.

ARAŞTIRMALAR, koruyucu madde içermeyen gıda tüketmenin IQ'yu yüzde 14'e kadar artıracağını göstermiştir.

ERKEKLER kadınlardan daha eğlenceli değiller; sadece daha çok şaka yapıyorlar, başkalarının mizahlarını beğenip beğenmediklerini umursamıyorlar.

UTANGAÇ insanlar başkalarına kendileri hakkında çok az şey anlatırlar, ancak bunu diğer insanların onları gerçekte sandıklarından daha iyi tanıdıklarına inandıracak şekilde yaparlar.

MAVİ odalardaki insanlar da çok daha üretkendir.

YALNIZ olmak sağlığınız için sandığınızdan daha zordur.

16 İLA 28 yaşları arasında doğan herhangi bir ilişkinin sağlam ve uzun ömürlü olma olasılığı daha yüksektir.

EĞER bir B planımız varsa, A planımızın başarılı olma ihtimali daha düşüktür.

İNSANLARIN yanında mutlu olmak sizi daha mutlu eder.

KENDİNİZİ iyi uyuduğunuza inandırmak beyninizi kandırıp uyuduğunuza inanmasını sağlar.

DİNLEDİĞİNİZ müzik türü dünyaya bakışınızı etkiler.

YİRMİ saniyeden uzun bir sarılma, vücudunuzda size sarılan kişiye güvenmenizi sağlayacak hormonlar üretecektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YASAL olarak, alarm saatleri norm haline gelmeden önce, insanları işe zamanında uyandırmak için kelimenin tam anlamıyla pencerelerini çalan, kapıyı çalan insanlar vardı. 70'lere kadar bazı bölgelerde popülerdi; standart alet olarak uzun bir sopa tercih edilirken, bazı tokmakçılar müşterilerinin pencerelerine ulaşmak için yumuşak çekiçler, çıngıraklar ve hatta bezelye atıcıları kullanıyordu!



TESPİTLİ YORUM

@emellelif KÜÇÜK ablam diyor ki;

"İçinizde en inançlı benim, o yüzden işlerim rast gidiyor." Halbuki kocası zengin o yüzden.



GÜLÜ YORUM

@yikildimseyhim HALLETMEM gereken bir şey olduğunda "Dur bakalım" diyorum, belki ölür giderim, halletmeme gerek kalmaz.

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@lecilapi Acile 4 YAŞINDA çocuk getirdiler, amcası burnuna vurmuş. "Adli vaka" diye kayıt açtıracaktım, ama amcası 2 yaşında...