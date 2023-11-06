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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

6 Kasım 2023, Pazartesi

Erkeklerin ve kadınların gözünde itici yapan şeyler

BERBAT BAKIM: Biriyle tanıştığınızı ve yüz kıllarının çim biçme makinesiyle güreş maçı yapmış gibi göründüğünü veya tırnaklarının tirbuşon gibi ikiye katlandığını hayal edin.
Evet, bakım önemlidir.
KÖTÜ DURUŞ: Patates çuvalı gibi kambur durmak, çekicilik puanlarını anında azaltabilir. Dik dur dostum!
KÖTÜ STİL SEÇİMLERİ: Sandaletlerle çorap giymek, karanlıkta seçilmiş gibi görünen uyumsuz kıyafetler; en yakışıklı erkeği bile moda treni enkazı gibi gösterebilir.
AŞIRI VÜCUT KOKUSU: Basketbol maçından sonra biraz terlemek bir şeydir, ancak odanın karşı tarafından birinin kokusunu alabiliyorsanız, bu da anlaşmayı bozar.
AŞIRI DÖVMELER/ PIERCINGLER: Bazı insanlar yoğun mürekkepli ve piercingli görünümü sevse de, bu herkesin harcı değildir. Vücut sanatı bölümünde aşırıya kaçmak kutuplaştırıcı olabilir.
EKSTREM SAÇ MODELLERİ: Parlak yeşil bir mohawk veya rüzgar gülü işlevi görebilecek bir kefal sallamak herkesin saç jölesi olmayabilir.
AŞIRI GÖSTERİŞLİ AKSESUARLAR: Biraz gösterişli olmakta yanlış bir şey yok, ancak bir kuyumcuyu soymuş gibi göründüğünüzde biraz fazla olabilir.
AŞIRI KAS KÜTLESİ: Pek çok kişi fit bir fiziği takdir etse de, Hulk'un uzun süredir kayıp olan kuzeni gibi görünmek herkesin harcı değil.
İHMAL EDİLMİŞ DİŞLER: Kazandıran bir gülümseme güçlü bir araçtır ve diş hijyenini ihmal etmek çekiciliğinizi hızla yok edebilir.
AŞIRI VÜCUT TÜYLERİ: Bazı insanlar bunu sever, bazıları ise sevmez. Eğer bir sasquatch'e benziyorsanız ve sevgiliniz bundan hoşlanmıyorsa, bu bir engel olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
"1. DÜNYA Savaşı" 1918 yılının 11. ayının 11. günü saat 11.00'de sona erdi.
İZLANDA sivrisinek, yılan ve diğer sürüngenlerin bulunmadığı tek ülkedir.
BÖCEK kovucuları test eden araştırmacılar, standart olarak Victoria Secret'ın Bombshell parfümünü kullandılar ve tesadüfen bu parfümün sivrisinekleri piyasadaki tüm kovuculardan daha iyi kovduğunu keşfettiler.
BİR kaplanın kükremesi 3 km uzaktan duyulabilir.

TESPİTLİ YORUM
@nurcanergunnn KÜRT ailesiyiz.
Erkek kardeşim diyor ki evlenmeyeceğim.
Oğlum senin baban herkesin düğününe gitti ve yarım altın attı. Sen istediğin kadar ben evlenemeyeceğim de o baba seni evlendirir.

GÜLÜ YORUM
@sameytilmaz ARKADAŞIMIN iyi bir işi var, evlendi, araba aldı, ev aldı "hayat bize her zaman istediğimizi vermiyor" diye story atıyor.
Hayat daha ne versin sana ya.
Dünyanın tapusunu üstüne mil yapsın. Marstan sana yer mi versin hayırdır...

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