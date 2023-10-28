VASAT bir adam, başarısız bir adamdır.

RİSK ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklanır.

Bilgi ve beceriler kraldır.

BAŞARISIZLIK dostunuzdur, düşmanınız değil. Her başarısızlık başarıya giden yolculuğunuzda bir basamaktır.

HAYALLER fedakarlık gerektirir. Hedefleriniz hediye paketiyle gelmeyecek; onlar için yorulmadan çalışmalısınız.

SAĞLIK tartışılamaz.

Sağlığınızı ihmal etmek başarıya değil, başarısızlığa giden bir kısayoldur.

AĞ kurmak yaşam çizginizdir. Bağlantılar kurun.

Çevreniz imkansızı mümkün kılacak.

İLETİŞİM güçtür.

Fikirlerinizi ifade etmeyi ve sözlerinizle değişime ilham vermeyi öğrenin.

DEĞİŞMEYEN tek şey değişimdir. Uyum sağlayın ve gelişin ya da geride kalın.

HAYATINIZI düzenleyin. Dağınık bir varoluş kaosa yol açar. Alanınızı düzenleyin, zihninizi temizleyin ve yapılandırılmış olun.

SIKI çalışma ve kararlılık karşılığını verir. Bahaneler en büyük düşmanlarınızdır.

Kararlılık en iyi dostunuzdur.

BAŞARISIZLIK bir yenilgi değil, bir derstir.

Zafere giden yolun gerekli ve kaçınılmaz bir parçasıdır.

İÇGÜDÜLERİNİZE güvenin. İçgüdüleriniz içsel pusulanızdır. Sizi nadiren yanlış yönlendirir.

BAŞARIYA giden yol aralıksız takiptir. Ne kadar zor olursa olsun ilerlemeye devam edin.

EĞER 1 doları yönetemezseniz, 1 milyon doları da yönetemezsiniz.

Mali durumunuzu kontrol ettiğinizden emin olun.

GÜVEN manyetiktir.

Kendinize inanın, diğerleri de size inanacaktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

FOTOĞRAFTAKİ Jim Thorpe...

Fotoğrafa yakından baktığınızda farklı çoraplar ve ayakkabılar giydiğini görebilirsiniz.

Bu bir moda beyanı değildi. 1912 Olimpiyatları'ydı ve Oklahomalı bir Kızılderili olan Jim, ABD'yi atletizmde temsil ediyordu.

Yarışma sabahı ayakkabıları çalındı. Şans eseri Jim çöp kutusunda iki ayakkabı buldu. Fotoğrafta giydiği çift bu.

Ancak ayakkabılardan biri çok büyük olduğundan fazladan bir çorap giymek zorunda kaldı.

Bu ayakkabıları giyen Jim o gün iki altın madalya kazandı.



TESPİTLİ YORUM

@manicserce_ ERKEKLERE

29 sesli mesaj, 16 ekran görüntüsü ve 2 ağlama kriziyle problemi izah ettikten sonra gelen "Sen şimdi benden tam olarak ne istiyon?" diye sorma perileri...



GÜLÜ YORUM

@yasinguless PSİKİYATRİ hocamızın anısı: Bir aile çocuğunu alıp bize getirdi.

"Hocam bizim çocuğa bir şeyler oldu, 'Polis peşimde beni saklayın, gelip beni alacaklar' diyor.

Hareketleri çok garip." Paranoid şizofren düşündük, tedaviye başladı.

Bir hafta sonra polis geldi çocuğu götürdü.