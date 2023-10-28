PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkekler için başarının 15 kritik kuralı
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

28 Ekim 2023, Cumartesi

Erkekler için başarının 15 kritik kuralı

VASAT bir adam, başarısız bir adamdır.
RİSK ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklanır.
Bilgi ve beceriler kraldır.
BAŞARISIZLIK dostunuzdur, düşmanınız değil. Her başarısızlık başarıya giden yolculuğunuzda bir basamaktır.
HAYALLER fedakarlık gerektirir. Hedefleriniz hediye paketiyle gelmeyecek; onlar için yorulmadan çalışmalısınız.
SAĞLIK tartışılamaz.
Sağlığınızı ihmal etmek başarıya değil, başarısızlığa giden bir kısayoldur.
kurmak yaşam çizginizdir. Bağlantılar kurun.
Çevreniz imkansızı mümkün kılacak.
İLETİŞİM güçtür.
Fikirlerinizi ifade etmeyi ve sözlerinizle değişime ilham vermeyi öğrenin.
DEĞİŞMEYEN tek şey değişimdir. Uyum sağlayın ve gelişin ya da geride kalın.
HAYATINIZI düzenleyin. Dağınık bir varoluş kaosa yol açar. Alanınızı düzenleyin, zihninizi temizleyin ve yapılandırılmış olun.
SIKI çalışma ve kararlılık karşılığını verir. Bahaneler en büyük düşmanlarınızdır.
Kararlılık en iyi dostunuzdur.
BAŞARISIZLIK bir yenilgi değil, bir derstir.
Zafere giden yolun gerekli ve kaçınılmaz bir parçasıdır.
İÇGÜDÜLERİNİZE güvenin. İçgüdüleriniz içsel pusulanızdır. Sizi nadiren yanlış yönlendirir.
BAŞARIYA giden yol aralıksız takiptir. Ne kadar zor olursa olsun ilerlemeye devam edin.
EĞER 1 doları yönetemezseniz, 1 milyon doları da yönetemezsiniz.
Mali durumunuzu kontrol ettiğinizden emin olun.
GÜVEN manyetiktir.
Kendinize inanın, diğerleri de size inanacaktır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
FOTOĞRAFTAKİ Jim Thorpe...
Fotoğrafa yakından baktığınızda farklı çoraplar ve ayakkabılar giydiğini görebilirsiniz.
Bu bir moda beyanı değildi. 1912 Olimpiyatları'ydı ve Oklahomalı bir Kızılderili olan Jim, ABD'yi atletizmde temsil ediyordu.
Yarışma sabahı ayakkabıları çalındı. Şans eseri Jim çöp kutusunda iki ayakkabı buldu. Fotoğrafta giydiği çift bu.
Ancak ayakkabılardan biri çok büyük olduğundan fazladan bir çorap giymek zorunda kaldı.
Bu ayakkabıları giyen Jim o gün iki altın madalya kazandı.

TESPİTLİ YORUM
@manicserce_ ERKEKLERE
29 sesli mesaj, 16 ekran görüntüsü ve 2 ağlama kriziyle problemi izah ettikten sonra gelen "Sen şimdi benden tam olarak ne istiyon?" diye sorma perileri...

GÜLÜ YORUM
@yasinguless PSİKİYATRİ hocamızın anısı: Bir aile çocuğunu alıp bize getirdi.
"Hocam bizim çocuğa bir şeyler oldu, 'Polis peşimde beni saklayın, gelip beni alacaklar' diyor.
Hareketleri çok garip." Paranoid şizofren düşündük, tedaviye başladı.
Bir hafta sonra polis geldi çocuğu götürdü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eski sevgilin sana ne öğretti? 27 Ekim 2023, Cuma Kadınları tanıyalım 26 Ekim 2023, Perşembe İlişkiler hakkında 25 Ekim 2023, Çarşamba Alışveriş erkeği 24 Ekim 2023, Salı
Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni destek paketi müjdesi: 30 milyar liralık kredi imkanı
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP’yi yerden yere vurdu: Bu kadar kötü olduklarını bilmiyorduk... Nasıl tehdit edildiler? Liyakatsizlik itirafı
"CHP bizi tehdit etti"
Katil İsrail’in gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonrası Nablus’taki Filistinliler meydanlara indi
Batı Şeria Nablus'taki Filistinliler meydanlara indi!
ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!
İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!
Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti 400.000 TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları belirlendi! Araba almak isteyene 2024’te ödeme fırsatı
Araba almak isteyene 2024'te ödeme fırsatı
SON DAKİKA