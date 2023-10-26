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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

26 Ekim 2023, Perşembe

Kadınları tanıyalım

KADINLAR, diğer kadınların da onunla ilgilendiğini fark ettiklerinde bir erkeği iki kat daha çekici bulma eğilimindedirler.
KIZLAR size dik dik bakmadıkları sürece kendilerine bakılmasından hoşlanmazlar.
KADINLAR erkeklere göre çok daha fazla kabus görüyor ve daha fazla duygusal rüya görüyor.
KADINLAR çatışmalardan nefret eder (ancak tepki eksikliğinden daha da fazla).
ERKEKLERLE karşılaştırıldığında kadınlar genellikle daha güçlü bir empati duygusuna sahiptir.
KADINLARIN yüzde 80'i acıyı ifade etmek için sessizliği kullanıyor.
KADINLAR günde yaklaşık 9 kez görünüşlerini düşünürler.
KADINLAR bir erkeğin görünüşünden çok mizah anlayışından etkilenir ve ikna olur.
GRUP ortamlarında kadınlar fikir birliği sağlamaya ve işbirliği içinde çalışmaya daha yatkındır.
KADINLAR genellikle rüyalarını daha iyi hatırlar ve daha canlı rüyalar görür.
SOSYAL etkiler ve cinsiyet normları kadınların özgüvenini etkileyebilir.
KIZLAR fark edilmekten ve kusurlarının iltifat edilmesinden hoşlanırlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
TÜM evrende ahşap, elmastan daha nadir ve değerlidir.
OREO, 5 kez Ay'a gidip gelmeye yetecek kadar kurabiye yaptı.
ELMA sabahları sizi kahveden daha fazla uyandırır.
AVRUPA Parlamentosu'nun baş tercümanı 32 dili akıcı bir şekilde konuşmaktadır.
BAYKUŞ çapraz oturabilir.
İNEKLER her yıl köpekbalıklarından daha fazla Amerikalı'yı öldürüyor.
MICKEY ve Minnie Mouse'u seslendiren oyuncular gerçek hayatta evlendiler.
2014 yılında bir çift, Kraliçe Elizabeth'i şaka olsun diye düğünlerine davet etti ve o da gerçekten geldi.
SHAKESPEARE 1.700'den fazla kelime icat etti.
DOĞUM gününüzü yaklaşık 20 milyon kişiyle paylaşıyorsunuz.
1913'TEN önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ebeveynler çocuklarını posta servisi aracılığıyla büyükannelerine postalayabiliyordu.
HIZ trenlerine binmek böbrek taşlarını düşürmenize yardımcı olabilir.

TESPİTLİ YORUM
@g999_9999 YAŞI 30 ila 50 arasındaki jenerasyona yıpranma maaşı bağlansın, görmediğimiz bir uzaylı istilası kaldı...

GülüYorum
@aleviatheistt ARABAYA bindim, iş yerine geldim. Arabayı park edip inecektim ki arkadan bir ses yükseldi;
- Baba okul?

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