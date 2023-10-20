BEYLERLE İLGİLİ GERÇEKLER

Bir erkek sessiz olduğunda seni dinliyordur.

Bir erkek sana baktığında senin dünyadaki en güzel şey olduğunu düşünür.

Başınızı bir erkeğin göğsüne koyduğunuzda, o tüm dünyaya sahip olur.

Bir erkek sizi her gün aradığında aşıktır.

Bir erkek seni özlediğini söylediğinde, seni senin onu özleyebileceğinden daha çok özlüyor demektir.

Bir erkek aşık olduğunda ve seni seviyorum derse ciddidir.



KIZLARLA İLGİLİ GERÇEKLER

Bir kız sessiz olduğunda aklından bir sürü şey geçer.

Bir kız sana baktığında neden yalan söylediğini merak ediyordur.

Bir kız göğsünüze yattığında sonsuza kadar onun olmanızı diliyor demektir.

Bir kız sizi her gün aradığında ilginizi arıyordur.

Bir kız seni özledim dediğinde, bu dünyada hiç kimse seni bundan daha fazla özleyemez.

Bir kız aşık olduğunda ve seni seviyorum dediğinde ciddidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- Amerikalı yetişkinlerin yüzde 7'si çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğine inanıyor.

- İnsanların yüzde 95'i yüz yüze asla söyleyemeyecekleri şeyleri mesaj atıyor.

- İsviçre'de tek bir kobay beslemek yasa dışıdır.

- Bir saat boyunca kafanızı duvara vurmak 150 kalori yakar .

- Sıcak hava balonuyla yolculuğa çıkan ilk yolcular bir koyun, bir ördek ve bir horozdu .

- 2022'de ABD'de yaklaşık 35 milyon kişi biriyle tanışmanın bir yolu olarak çevrimiçi buluşmayı kullandı.

- Uganda'da nüfusun yaklaşık yüzde 48'i 15 yaşın altındadır.

- Mike Tyson bir keresinde bir hayvanat bahçesi görevlisine, bir gorille dövüşmesine izin vermesi için 10.000 dolar teklif etmişti.



TESPİTLİ YORUM

@realAnilAba ÇOK başarılı insanların 7 sırrı:

1- Özel okul...

2- Elit okullara aile kontenjanından giriş.

3- Tanıdık vasitasıyla işe girme.

4- Aileden gelen başlangıç sermayesi...

5- Aile networkü.

6- Kişisel yardım, bakıcı ya da hayalet yazar...

7- Başarıyı kendi kendilerine elde ettiklerine olan inanç...



GÜLÜ YORUM

@janethuvaj MARKETE çıktım bugün.

Kasada koydum aldığım ürünleri.

Kasiyer dedi ki bant çalışmıyor iter misiniz.

Bantı itmeye çalıştım iki elimle.

Dedi ki ürünleri itin.