İYİ BİR BEDEN DİLİ UYGULAYIN: Dik durun, göz teması kurun ve konuşurken el hareketlerini kullanın.

GÜÇLÜ VE KENDİNDEN EMİN BİR SES TONU KULLANIN: Açıkça ve kendinizden emin bir şekilde konuşun ve ses tonunuzu olayların ilgi çekici olmasını sağlayacak şekilde değiştirin.

BAŞKALARIYLA GERÇEKTEN İLGİLENİN: Başkalarının söylediklerine ilgi gösterin ve sohbete katıldığınızı göstermek için sorular sorun.

OLUMLU VE İYİMSER OLUN: Olumlu bir tutum bulaşıcı olabilir ve başkalarının etrafınızda daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

MİZAH KULLANIN: İyi zamanlanmış bir şaka veya komik bir hikaye buzları kırmaya ve etrafınızdaki diğer insanların kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

AKTIF DİNLEME ALIŞTIRMASI YAPIN: Başkalarının söylediklerine dikkat edin ve başınızı sallayarak, göz teması kurarak ve düşünceli bir şekilde yanıt vererek dinlediğinizi gösterin.

ÖZGÜN OLUN: Başkalarıyla olan etkileşimlerinizde samimi ve özgün olun. İnsanların gerçek ve samimi olanlara ilgi duyma olasılıkları daha yüksektir.

KENDİNİZE GÜVENİN: Kendinize ve yeteneklerinize inanın ve uygun olduğunda sorumluluğu üstlenmekten korkmayın.

EMPATİ YAPIN: Başkalarının bakış açılarını ve duygularını anlamaya çalışın ve onların deneyimlerini ve endişelerini önemsediğinizi gösterin.

AÇIK VE YAKLAŞILABİLİR OLUN: Kendinizi başkalarına açık hale getirin ve yeni fikir ve bakış açılarına açık olun. Bu, sıcak ve kapsayıcı bir ortam yaratılmasına yardımcı olabilir.

İYİ BAKIM VE KİŞİSEL HİJYEN UYGULAYIN: Başkaları üzerinde olumlu bir izlenim yaratmak için görünüşünüze dikkat edin ve kişisel hijyeninizi iyi koruyun.

BAŞKALARININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN HİKAYE ANLATICILIĞINI KULLANIN: Görüşlerinizi açıklamak ve başkalarını konuşmalarınıza dahil etmek için hikayeleri ve anekdotları kullanın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

PAPA'NIN Hindistan'ın kutsal şehri Varanasi'ye yaptığı ilk ziyaretti.

Gazeteciler arasında Papa ile konuşma heyecanı sürerken, içlerinden biri ona bir soru sorma şansını yakaladı.

"Kutsal Hazretleri, Varanasi'deyken herhangi bir gece kulübünü ziyaret edecek misiniz?" diye sordu. Papa şaşkın ve biraz da bıkkın bir şekilde sordu: "Bu kutsal şehirde gece kulübü var mı?" Ertesi gün manşet şöyleydi:

"Papa'nın İlk Sözleri: Şehirde Gece Kulübü Var mı?"



TESPİTLİ YORUM

@avukatergunn KADINLARIN şoförlüğü kötüyse onun sorumlusu erkeklerdir, erkek çocuğu 15 yaşında direksiyona oturt, kız çocuğuna araba verme, kadın iş güç sahibi olunca araba sürmeyi öğrensin, sonra da kadınlar kötü şoför…



Gülü Yorum

@Bcalman71 ERKEK adam sevmediği misafir gelince odasında survivor hayatı yaşar, açlıktan susuzluktan ölür ama yine de o odadan çıkmaz.