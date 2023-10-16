HERKESİN en az dört kişiliği vardır:

1) Herkesin bilmesini istediği kişilik.

2) Başka kimsenin bilmesini istemediği kişilik.

3) Ortaya çıkarmaktansa ölmeyi tercih ettiği utanç verici kişilik.

4) Kişilik anlamıyorlar.

- ZENGİN ile fakir arasındaki fark onların düşünce tarzlarıdır.

İnsan bir tür şansa rastlayana kadar zengin olamayacağını düşünür.

Diğeri ise şansları olmadığı için gidip kendi şanslarını yaratmaları gerektiğini düşünür.

- HERKES gerçek değerini keşfedebilseydi son derece zengin olurdu. Ancak bu neredeyse imkansızdır çünkü herkese zamanını para karşılığında nasıl satacağı öğretilmiştir.

- DÜNYAYI kurtarmak için yola çıkmayın. Dünyanın sizi anlamasını sağlamak için yola çıkın.

- PİS zengin olma yolunda ilerleyen insanlara seyirci kalmaktansa, zengin olmaya çalışırken ölmek daha iyidir. Ayrıca üst kısımdaki hava, alt kısıma göre çok daha temizdir.

- FİKİRLERİN düşünceleri, insanları ve şeyleri kontrol ettiği bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla daha iyi fikirlere sahip olanların daha fazla insanı ve daha büyük bölgeleri kontrol ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Kendinize ait fikirleriniz olmadığı sürece, diğer insanlar sizi kendi fikirlerini oluşturmaya zorlayacaktır.

- YERYÜZÜNDEKİ en değerli güç özgürlüktür. Ancak özgürlüğün bir bedeli vardır ve elde edilmesi kolay değildir.

Gerçek özgürlük, doğru ya da yanlış arasında seçim yapma gücü değildir. Hayatının geri kalanını hiç kimse için çalışarak geçirme gücüdür.

- ÇOĞU insan, 9'dan 5'e kadar yüksek maaşlı bir iş bulmanın hayallerinin nihai gerçekleşmesi olduğuna inanıyor.

Ancak yüksek maaşlı bir işe girmek başka bir kişinin hayallerinin gerçekleşmesidir.

- BUGÜNLERDE paranız varsa neredeyse her şeyi satın alabilirsiniz. Ancak parayla satın alamayacağınız bazı şeyler vardır ve bunlar arasında olayları gerçekleşmeden önce görebilme yeteneği de vardır.

- APTALLARIN elindeki bilgi tehlikelidir.

Bilgiyi doğru ellere verin, onlar dünyayı değiştirecek.

- FAZLA düşündüğünüzde YAZIN. Yetersiz düşündüğünüzde OKUYUN.

- HER sabah iki seçeneğiniz vardır: Rüyalarınızla uyumaya devam edin, VEYA uyanıp hayallerinizin peşinden koşun.

- ZİHİNSEL olarak gelişmiyorsanız, beyniniz hızla küçülüyor ve vücudunuz muhtemelen beyninizin baş edebileceğinden daha hızlı bir şekilde tükeniyor.

- ÇOCUKLARINIZA yapabileceğiniz en kötü yatırım onlara para vermektir.

Yapabileceğiniz en iyi yatırım, onlara kaliteli zamanı kendilerine yatırım yaparak nasıl geçireceklerini göstermektir.

- HEDEFLERİNİZE ulaşmadan önce ailenizin ve arkadaşlarınızın hedeflerinizle aynı fikirde olmalarına ihtiyaç duymayı bırakın.

- GİRİŞİMCİLİK, hayatınızın birkaç yılını çoğu insanın yaşayamayacağı gibi yaşamak, böylece hayatınızın geri kalanını çoğu insanın yaşayamayacağı gibi geçirebilmektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KORSAN olmak ister misin?

Kesinlikle yapabilirsin.

Ve bu aynı zamanda sertifikalı bir tane Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tabanca Nişancılığı, Okçuluk, Yelken ve Eskrim dersleri alan bazı öğrencileri sertifikalı 'Korsanlar' olarak kabul etmektedir.



TESPİTLİ YORUM

@yirmicuncubab LA kızlar iki gün yüzünüzdeki iki tane sivilceyle geziverin, idare edin de babannem cildiyeye randevu alabilsin artık. Kadın helak oldu aramaktan...



GÜLÜ YORUM

@roccopijaro BU yeni nesil hormonlu aga, üni'de 6. yılım 1. sınıftan ders alıyorum.

2003'lü çocuğun sakal makal o biçim, boy 1.95 kilo 100-120 civarı, "Abi hoca finallerde ne soruyor?" diyor, finaline başlıcam olm, abi sensin lan!