Psikolojik hileler ve tüyolar-1

"Birisi aceleyle karar vermeni sağlamaya çalışıyorsa , muhtemelen sana kötü bir anlaşma yapıyordur. Uzaklaş

İnsanlar size katılmadığınız şeyler söylediğinde, onlara kesin bir şekilde itiraz etmeyin . Önce "ne demek istediğini anlıyorum " gibi sözlerle söylediklerini kabul edin ve " ama işin bu tarafını hiç düşündünüz mü? Bu yaklaşım , kesintiye uğramadan veya birisi size karşı çıkmadan amacınızı belirtmenize yardımcı olacaktır.

Size bir iyilik yapmalarını sağlamak için birinin hedeflerini ilerletmesine yardımcı olun.

Birine ihtiyacı olan bir şey verin, böylece iyiliğe karşılık vermek zorunda hisseder . Yardım ettiğiniz için size teşekkür ettiklerinde, "elbette" deyin, bu ortakların birbirleri için yaptığı şeydir.

Birçoğumuz, birinin size büyük bir iyilik yapmasını sağlamak için önce ondan küçük bir iyilik yapmasını istediğinizi biliriz . Ancak bu ters yönde de çalışabilir.

Birinden size büyük bir iyilik yapmasını isterseniz ("Lütfen ipotek ödememi yapar mısınız?"), bu talebi geri çevirdikleri için kendilerini o kadar kötü hissederler ki bir sonraki isteğinize atlarlar ("Öğle yemeği için TGI Friday's'e gitmek için 20 papel ödünç alabilir miyim?")

Konuşmacıların çoğu Soru- Cevap bölümünde bunu kullanır.

Cevaplanması özellikle zor bir soru varsa, her zaman 'Ne harika bir soru! (Vesaire vesaire).' Genel olarak konuşursak, soru soran o kadar memnundur ki, sorusu konuşmacı tarafından tüm o insanların önünde övüldüğünden, asıl cevaba daha az eleştirir ve daha az dikkat ederler .

Bir seçenek olarak istekleri çerçeveleyin. İnsanlar bir seçeneğe sahip olmayı sever ve eğer bir şey istiyorsanız, insanlara seçenekler sunarsanız daha başarılı olursunuz. "Davama bağışta bulunmak ister misin? " deneyin, "5 $ veya 10 $ katkıda bulunmak ister misiniz?"

Olumsuz düşünceleri yazıp bir çöp kutusuna atmak, ruh halinizi iyileştirmek için psikolojik bir numaradır.

Heyecanı yaşayın, İlk randevunuzun öne çıkmasını ve başarılı olmasını istiyorsanız, karışıma gerçekten heyecan verici bir şey eklemeyi deneyin .

Heyecan, sürpriz ve hatta korku ile salınan hormonlar bir bağ oluşturmaya yardımcı olur.

Gerginseniz sakız çiğneyin Beynimiz, yemek yersek güvende olduğumuza inanmak üzere programlanmıştır . Görüşmeniz veya seçmeler sırasında sakız çiğnemeyin, ancak beklerken bir parça sakız kaygınızı hafifletebilir.

Tırnaklarınızı yemek veya sigara içmek yerine, önceden biraz sakız çiğnemeyi deneyin.

İnsanların daha az bencil davranmasını sağlamak için ortamı değiştirin . Biriyle pazarlık yaparken, konferans odası yerine bir kafede toplanın , böylece partneriniz saldırganlığa daha az eğilimli olur. İnsanlar işle ilgili nesneleri gördüklerinde, etraflarında nötr öğelerle çevrili oldukları duruma göre daha bencil olma eğilimindedirler.

YARIN DEVAMI VAR



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanlar kurşun kalem izlerini silmek için galeta unu kullanırdı.

1770 yılında Edward Nairne adında bir İngiliz bilim adamıkazara ekmek kırıntısı yerine bir lastik parçası aldı… Yaptığı hata düşündüğünden daha iyi sonuç verdi! O zamandan beri kauçuktan yapılmış silgiler kullanıyoruz.

Edward, kauçuk silgileri şaşırtıcı derecede yüksek olan 3 şiline satmaya başladı.yarım inç küp başına.

Silgilerin hataları düzeltmek için var olması ironiktir, ancak silgilerin var olmasının tek nedeni bir hatadır.



TESPİTLİ YORUM

@berrakue Bulaşık makinesini boşaltmam için motivasyon konuşmasına ihtiyaç duyuyorum, biri bana "yapabilirsin hayallerinin önündeki tek engel bulaşık makinesi" demeli



ALKIŞLIYORUM

@faalyaco Kocam denizci, dolayısıyla hayalim birlikte dünyayı gezmekti. evlendik. niye gezmiyoruz diyorum, ben gezdim bişey yok diyo. sanki avm gezmiş.