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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Temmuz 2023, Cuma

Erkekler hakkında psikolojik gerçekler

KADINLARDAN çok erkekler, kavgaları bitirmek için öpücüğü kullanır.
ERKEKLER, kızların eski erkek arkadaşları hakkında konuşmalarından nefret eder.
BİR erkek gitmene izin verirse, seni gerçekten seviyordur.
ERKEKLER "aşırı tepki veren" kızlardan nefret eder.
BİR erkek kendini birine adadığında, evliliği bir kadından daha çok düşünür.
ERKEKLER, yatakta sizinle olmaktansa en sevdiği sporları izlemeyi seçecek.
PARTNERLERİNİ aldatan erkeklerin IQ'ları daha düşük.
ERKEKLER güçlü kadınları tercih eder.
Güçlü bir kadının özgüveni yüksektir, bu onun sert olduğu anlamına gelmez, zor durumlardan geri adım atmaz, daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur ve size yetişkin bir ilişki verir.
ERKEKLER ne yapacaklarının kendisine söylenmesini istemezler, ama neleri sevip neleri sevmediklerini kibar ve ilgili bir şekilde söylemelerini isterler.
ERKEKLER sevgiyi göstermekte daha rahat hissederler ve kızlar sevgiyi konuşmayı tercih ederler.
BİR erkek aşıksa, bunu tüm dünyanın bilmesini isteyecektir. Bu nedenle bir odaya girdiğinde, saçınıza veya toplum içinde yüzünüze dokunduğunda elinizi tutar.
ERKEKLER en güçlü duygularını sevişme eylemiyle ifade ederler.
ERKEKLERİN kadınlardan daha fazla alana ve mesafeye ihtiyacı vardır.
ARAŞTIRMALAR, erkeklerin aşık olduğunu ve aşk duygularını kadınlardan çok daha hızlı ifade ettiğini gösteriyor. Erkekler ayrıca bir ayrılıktan kadınlardan daha fazla zarar görür.
SİZE aşık olan bir adam, insanların veya diğer çekici erkeklerin önünde ona sarılırsanız sevildiğini ve size daha fazla ilgi duyduğunu hisseder. Görünüşe göre bu hareketiniz özgüvenlerini artırıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
ADOLF Sachs çalkantılı bir hayat sürdü, erken yaşlardan itibaren birçok kaza ve hastalık yaşadı.
İki yaşında üç katlı bir binadan düşerek kafatasını kırdı.
6 yaşında yanlışlıkla borik asit içti, dokuzda uçurumdan düştü ve bacağını kırdı.
11 yaşında kızamık nedeniyle dokuz gün komada kaldı. 14 yaşındayken elini kırdı ve araba kapısına takıldı, ve 19 yaşında kafasına bir tuğla düştü ve onu nehre düşürdü ve orada öldü.
Gençlik yıllarında da bir barut patlamasının menzilindeydi, fena halde yandı, kaynayan bir dökme demir tavaya düştü ve birkaç kez uykusunda neredeyse boğuluyordu.
29 yaşında Sachs saksafonu icat etti.

Gülü Yorum
@bloxerfan ESKI sevgilim yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmış, az önce gördüm, aşırı moralim bozuldu. Ayrılalı daha 2 ay bile olmamış, başka bir erkeğe nasıl dokunabiliyor aklım almadı.
Hanım yanımda olmasa ağlayacaktım, zor tuttum kendimi...

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