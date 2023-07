Bir kişinin sizi gerçekten sevip sevmediğini nasıl anlarsınız-3

KARŞINDAKİNİN YAPTIKLARINA DİKKAT ET:

Seni dinlemelidir.

Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, yalnızca sana açılmakla kalmaz, aynı zamanda senin söylemek istediklerini de dinler; bunu daha önce duymuş olsa bile. Süs köpeği gibi peşinden ayrılmayacak değildir ama düşüncelerini dinlemek için senin yanında olur.

Karşındaki her zaman senin yanında mı diye bak.

Bu, elverişsiz zamanlar için de geçerlidir. Bir şeyler içmek veya güzel bir yemek istediğinde elbette senin yanında olacaktır ama havaalanından seni alması gerektiğinde veya sen hastayken köpeğini gezdirecek birine ihtiyacın olduğunda?

Senin için yaptığı hoşluklara bak. Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, sen meşgul olduğunda arabana benzin almak, senin için alışveriş yapmak veya hastalandığında sana tavuk suyuna çorba getirmek gibi düşünceli davranışlar sergiler.

Hep senin yanında olmak isteyip istemediğine bak.

Aşık olmak aynı zamanda en elverişsiz zamanlarda bile hep sevdiğinin yanında olmayı istemektir. Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, o zaman senin yanında olmayı isteyecektir; hem de çok.

Sana alan tanımasına izin ver. Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, yalnızca sık sık seninle olmak istemez, aynı zamanda sana ne zaman alan tanıması ve kendinle baş başa bırakması gerektiğini bilir.

Karşındakinin seni gerçekten anlayıp anlamadığına karar ver. Gerçek sevgi gerçek anlayıştır. Kulağa yavan gelebilir ama karşındakinin seni sevmesi için seni gerçekten "anlaması" gerekir. Senin ruh hallerini anlıyor, ne istediğini ve ne istemediğini biliyorsa ve seni neyin mutlu edeceğine dair senden önce bir fikri varsa, bu gerçek aşk olabilir.

Senin iyiliğini isteyip istemediğine bak. Bu, söz konusu durum karşındaki için ideal olmasa bile geçerlidir.

Biri seni gerçekten seviyorsa, onun için en iyisi olmasa da veya daha fazla ayrı kalmanız anlamına gelse bile kendin için yapman gereken şeyler olduğunu anlayacaktır.

Seni gerçekten seviyorsa, deniz biyolojisi kariyerin için bütün bir yazı uzak bir adada geçirmen gerektiğini anlayacaktır.

Destek bekle. Seni gerçekten seviyorsa, yalnızca eğlenceli anlarında yanında olmayacaktır, aynı zamanda hedeflerine ulaşman ve hayatında yol kat etmen için de sana yardım edecektir. Seni gerçekten seviyorsa, futbol maçın sırasında tribünde olacaktır, tezini sunarken seni izleyecektir ve iş görüşmesine seni arabayla götürecektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ESKİDEN Rusya'da erkeklerin dudaktan öpüşmeleri oldukça yaygın bir durumdu.

Paskalya Zamanı ve Bağışlama Günü gibi dini günlerde "Birbirinizi sevgi öpücüğü ile selamlayın" nasihatiyle erkekler birbirlerini öperlermiş.

Sovyet yöneticiler, yoldaşlar arasında halka açık bir sevgi gösterisi olarak erkek erkeğe dudak öpücüğünü tanıttı.



TESPİTLİ YORUM

@berkcanhd HER sorunu aşmanızı sağlayan 3 cümle:

- Adam mı vurduk?

- Canımı mı alacak?

- İyiyse cennete gitsin!



GÜLÜYORUM

@shuzabeth EŞİME, "Balım ne garip 2 yıl sevgililik, 7 yıl evlilik resmen 9 yıldır sürekli konuşabiliyoruz.

Muhabbet hiç bitmiyor" dedim.

"O benimle alakalı değil bıraksalar sen kendi kendine de 300 yıl konuşursun" dedi, "Evet canım" dese ölür çünkü...