Bir kişinin sizi gerçekten sevip sevmediğini nasıl anlarsınız-1

1. YÖNTEM

Kişinin Davranışlarına Dikkat Edin:

YANINIZDAYKEN davranışlarının doğal olup olmadığına dikkat edin. Sevgili olmak karşıdaki kişiye tamamen dürüst olmak demektir. Başbaşayken o kişinin toplum içinde hiç göstermediği bir yanını görüyorsanız, bu aşk olabilir.

Örneğin, eğer partneriniz toplum içinde çok ciddi veya nazik, fakat başbaşayken daha sersem ve şaşkın yanını gösteriyorsa bu durumda size gerçek anlamda açılıyor ve sizi seviyor demektir.

Eğer o kişi en derin duygularını sizinle paylaşıyor ve bu durumdan rahatsızlık duymuyorsa bu aşktır.

O KİŞİNİN yanınızda mutlu olup olmadığına dikkat edin. Bu, kötü geçen bir günde bile böyle olmalı. Geçirdiği berbat bir günde sizi gördüğünde yüzünde güller açması aşkın bir işaretidir. Eğer size âşıksa sizi görmek, sesinizi duymak onunbirazcık bile olsa- daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Agresif olduğu veya kötü bir gün geçirdiğini bir dahaki sefere sizin varlığınızla nasıl hareket ettiğini gözleyin.

ONUN sizi kesip kesmediğine dikkat edin. Bu biraz saçma da olsa onu bir daha gördüğünüzde yüzünü inceleyin.

Size sersem, mayhoş, şaşkın ve tatlı bir şekilde bakıyor mu? O bakışı görünce anlayacaksınız.

Her zaman bu bakışı göremezsiniz sabah veya akşam yemekte rastgele görebilirsiniz.

Onu aynı ifadeyle sizi keserken de yakalayabilirsiniz.

SİZİN yanınızdayken aklı bir karış havada olabilir. Aşk insanları aklı bir karış havada, kuş gibi hafif ve durduk yere gülen bir hale getirir. Sizin yanınızda böyle davranıyorsa bu aşk olabilir. Sevdiğiniz kişi yanınızdayken hareketli, heyecanlı ve durduk yere gülmenin eşiğinde gibi görünüyor mu? Öyleyse bu aşk olabilir.

Söylediğiniz şey çok az komik olduğu halde gülmekten yerlere yatıyorsa aşktan muzdarip olabilir.

Yanınızda gergin ve fır döner haldeyse varlığınız onu heyecanlandırıyor olabilir.

KENDİNİZE "Ben üzgünken o da üzgün mü?" sorusunu sorun. Duygusal olarak çökmüş durumdaysanız veya soğuk algınlığı geçirdiğiniz için kötü durumdaysanız, bu durum sizi seven kişiyi ortaya çıkarmalı.

Sizi gerçekten seviyorsa negatif enerjinizin bir kısmını kendisi alır ve en kısa zamanda iyi hissetmenizi istediği için kendisi de üzgündür.

Sizin kadar üzgün olmak zorunda değilse de mutlu olmanızı istediği için sizin modunuzdan net bir şekilde etkilenir.

YARIN 2. YÖNTEM



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

FUTBOLCU Rio Mavuba, uluslararası sularda yüzen bir teknede dünyaya geldi. Doğum belgesinde bulunan milliyet bölümü boş.

2004 yılında 20 yaşına geldiğinde ise büyüdüğü ülke olan Fransız vatandaşlığına geçti.



TESPİTLİ YORUM

@erdxn OKULDAN bir kız Miami'ye gitmiş.

Gün batımı manzarası atıp aşık oldum buraya yazmış.

Erzincan'da da güneş batıyor abi. Batmıyor mu arkadaşlar siz söyleyin. Erzincanlılar korkmayın konuşun.



GÜLÜ YORUM

@mozge 6 YILDIR ehliyeti olan ama bir kaç aydır araba kullanan bir arkadaşla yoldayız.

Kapı açık kalmış farketmedik. Gösterge panelinde işaret yanıyo. O işaret ne dedim.

Diyo ki ÖNEMLİ DEĞİL O ARADA YANIYO...

@nageIsman APARTMAN toplantısında "Kapı şifresi 1234 onu değiştirsek mi?" dedim. Acayip hayranlıkla karşılandı bu fikrim, gençler görüyor işte diye övdüler.

Ben yerimi buldum ya yıldız gibi parlayacağım tek yer apartman grubu...