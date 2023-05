Çapkın erkeklerin özellikleri

Kadınları dinlerler.

DİNLEMEK önemlidir. Bir kadın için, kendisini dinleyen ve anlayan, zırt pırt sözünü kesip akıl vermektense, onu gerçekten dinleyen erkek vazgeçilmezdir.

Casanova'yı, Don Juan'ı örnek almışlardır.

EE, üstadlarını çok iyi tanırlar. Don Juan'ın hikayelerini okurlar, hatta ve hatta Bay Casanova'nın başyapıtı, hayat hikayesi olan 'Histoire de ma vie'yi anadilinden okumak için Fransızca bile öğrenebilirler.

Eğlenmesini bilirler.

HAYAT hiç bitmeyen bir maraton. Onu yaşarken kendini stres yapmaktansa güler, eğlenir, anın tadını çıkarırlar.

Kocaman ve sevgi dolu sarılışları hiç tükenmez!

MESELE skor yapmak falan değil, mesele kadınların ruhuna erişebilmek...

İmkansızı isterler, köstek olanları umursamazlar.

'BENİM yaşamım, benim tarzım. Kime ne?' İşte bütün mesele bu!

Risk alırlar, yola koyulurlar!

'AY olur mu, ay yapabilir miyim, ay bilemedim ki!' gibi ifadeler kelime hazinelerinde bulunmaz!

Bir hedeften vazgeçtilerse, bu başarısız olduklarından değil, hedefin onlara göre olmadığını anladıkları içindir.

OLMADI, olamadı. Çünkü böyle olması gerekiyordu.

Korku nedir bilmezler!

Paniğe kapılmazlar.

İŞLERİNİ kaybederler, yenisini bulurlar. İlişkileri biter, dünya yerinde duruyordur.

Düşünmekten ziyade, hissederler!

HİSLERİN kişinin gerçek yüzünü yansıtan kudretli bir ayna olduğunun farkındadırlar.

İnsanları dinlemezler!

BU hayat tarzının tamamen kötücül olduğunu söyleyen ve sürekli onları farklı bir hayat tarzına yönelmeye telkin etmeye çalışan insanları umursamazlar.

Her şeyi denerler!

HAYATI güzel yapan şeyler asla bir tane olamaz felsefesi, onların temel düşüncelerindendir.

Şarkı söylerler, spor yaparlar, bir tuvali sanat eserine dönüştürmek isterler, dans ederler, matematiksel denklemlerin arasında kaybolurlar.

Her yola gelir gibi olduklarını sanmayın...

Prensiplerinden asla ödün vermezler!

TAMAM, anlayışlı, şair ruhlu, her şeyi deneyen insanlardır ama bu demek değildir ki bulundukları kabın şeklini alsınlar, istendiği gibi tutulup bükülebilsinler...

Doymak nedir bilmezler!

ALACAĞIMI aldım hayattan, mutluyum deyip geçmezler.

Hayatın ancak dönüştürüp değiştirebildikleri önemde anlamlı olduğunu bilirler.

Monoton olana dair her şeyden uzak dururlar.

Hayatı ciddiye almazlar.

Onun aslında kötü bir espri olduğunu bilirler.

TÜM bu koşuşturmaca, tüm bu fırtına... Tek bir gerçek vardır aslında: Hayat koca bir şaka.

Yani, fazla takma.



