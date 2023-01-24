Çocukken, öğrenildiğinde “Vay Bee” dedirten gerçekler

AMERİKAN güreşinin kolpa olması.

MÜNİR Özkul ile Adile Naşit'in gerçek hayatta evli olmaması.

DÜNYADA herkesin Türkçe konuşmaması; aksine çeşit çeşit dillerin konuşulması.

BÜYÜK şehirden ve ışık kirliliğinden uzaklaştıkça gökyüzünde daha çok yıldız gözükmesi.

BİRDEN fazla tv kanalının olabilmesi (80'lerde büyüyenler için)...

İSTİSNASIZ herkesin bir gün ölecek olduğu gerçeği.

İNSANLARIN eşeyli üreme yapması ve çocukları dünyaya leyleklerin getirmemesi.

NOEL babanın yalan olması.

DÜNYANIN çeşitli yerlerinde farklı saatlerin yaşandığı ve bir ülkede gündüzken başka bir ülkede gece olabileceği gerçeği.

TOM'UN Jerry'i, Coyote'nin Road Runner'i hiçbir zaman yakalayamayacak olması.

Çizgi filmlerin aksine gerçek hayatta her zaman iyilerin kazanmaması.

BIR arabanın hız panelinde 220 yazması, o arabanın 220 km hızla gidebileceği anlamına gelmemesi.

gok yeleli bozkurtun avukati

FİLMLERİN, TV'lerin, gazete ve dergilerin de etkisiyle;

80'lerden önce gerçek hayatın gerçekten de "siyah-beyaz" olmadığını anladığımda hayat olayına yeniden başlamıştım; bırak ufku.

bebilotto ANNE ve babamın bana aslında evlatlık olduğumu, babamın bir kral, benim de esasında bir prenses olduğumu söylemesi sonucu kraliyet soyundan olduğumu düşünürdüm ve bu yalana, ailemin geçici olduğuna inanmıştım. Uzun yıllar boyunca aklımda soru işareti kalmıştı. Kral babam neden beni aramıyordu? Annem ise hep sürdürmüştü bu oyunu.

"Kral baban soruyor seni ama biz seni çok seviyoruz biraz daha kal istiyoruz sonra gidersin" diyordu. Acı gerçeği idrak edince uzun süre kabullenememiş, hep şüphe duymuştum. ufkum ise takla atmıştı. neyse ki artık eminim... yoksa...?

sen kendini vintage mi sandin

eksisozluk.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KANADALI bir şirket şaka olsun diye teneke kutuda temiz hava satmaya başladı, ardından Çinli tüketiciler kutu başına 20 dolara kadar ödeyerek bunu gerçeğe dönüştürdü.



TESPİTLİ YORUM

@turk_avukat BUGÜN bir müvekkil adayı vekalet ücretini 2 ay vadeli çekle ödemeyi önerdi.. Ağır cezadaki dosyasının "sahte çek kullanmak suretiyle 'nitelikli' dolandırıcılık" olması dışında hiçbir problem yok..



ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞIM, tamam; insaniyetlik namına kırmızı ışıkta beklerken, yanımızdaki arabanın kapısının açık kaldığını adama söylemiş olabilirsin.

Adamın Japon olduğunu görünce el kol işaretiyle anlatmaya çalışmış olabilirsin. Ama anlamayınca adama küfredip, bir de niye küfürü de el kol işaretiyle anlatıyorsun?

Sonra sana polis der işte "35 ... ..., el kol hareketi yapma elin gavuruna!" diye.