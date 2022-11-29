Futbolun İlk yılları-1

FUTBOL İLE RAGBİ KARIŞIMI BİR OYUNDU:

YANİ bu oyun, ortaya çıktığı ilk zamanlar hem ayaklarla hem de ellerle oynanıyordu. 1602 yılından günümüze ulaşan bazı belgelerde, topu taşıyan oyuncuların zaman zaman ellerini kullandığı, hatta rakip oyuncuları kendisinden uzak tutmak için onlara yumruk attığı aktarılıyor.

BÖLGESEL OLARAK DEĞİŞEN İSİMLERİ VE KURALLARI VARDI:

MODERN futbolun, İngiltere'de ortaya çıktığı düşünülüyor. Bununla birlikte İngiltere'deki bazı belgeler futbolun erken dönemlerinde bölgesel olarak farklı isimlere ve farklı kurallara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Örneğin İngiltere'nin Cornwall bölgesinde futbola "fırlatma" adı veriliyordu.

Ayrıca bu bölgedeki karşılaşmalarda bazı kurallar da uygulanıyordu.

Bunlar arasında, topa sahip olan oyuncunun aynı anda yalnızca bir kişiyi dövebileceği de yazılıydı!

ÇOK GENİŞ ARAZİLERDE OYNANIYORDU:

ÇÜNKÜ futbol ortaya çıktığı ilk dönemlerde tanımlanmış kurallardan yoksundu veya çok az kural vardı. Haliyle oyun alanının sınırlarını çizen herhangi bir kural da yoktu. Bu nedenle bazen kilometrelerce uzunluğundaki boş araziler saha olarak kullanılıyordu.

Oyun alanının bu devasa büyüklüğü nedeniyle çoğu zaman takımlarda bir kaleci yer almıyordu çünkü gol atmak neredeyse imkansızdı.

FUTBOL KARŞILAMALARININ BAZILARINDA SAHADA YÜZLERCE OYUNCU YER ALIYORDU!:

ÇÜNKÜ o dönemlerde oyuncu sayısını kısıtlayan bir kural da yoktu. Bu nedenle bazı takımlar, yüzlerce oyuncudan oluşabiliyordu.

Üstelik sahadaki takımların eşit sayıda oyuncudan oluşmasını gözeten bir kural da bulunmuyordu.

FUTBOL TAKIMLARININ GÜNÜMÜZDEKİNE BENZER FORMALARI YOKTU:

ANCAK muhtemelen aralarında daha önceden anlaşan bazı takım arkadaşları benzer renkte kıyafetler giymeye dikkat ediyordu. Bununla birlikte futbolun erken dönemlerinde de özel olarak hazırlanan ve günümüzdeki kramponların yerini tutan özel futbol ayakkabıları bazı soylular tarafından kullanılıyordu.

DEVAMI YARIN...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

OXFORD Üniversitesi'nin araştırmasına göre bir erkeğin sağlıklı bir psikolojiye sahip olabilmesi için haftanın en az 2 günü bir "erkekler ortamında" bulunması gerekiyor.



TESPİTLİ YORUM

EĞER kendinizi iyi hissediyorsanız endişelenmeyin, geçecektir.



NE KADAR OLDU?

"500 lira için dilenmeye çıkmam" diyen dilenci teyze, taksiye atlayıp olay yerinden uzaklaşalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@fenolftaleinli HASTAYI aradım "3 gibi gelebilir misiniz?" diyorum. Eşine seslenip "Kadriye ben 3 gibi müsait miyim?" diyor.

Amca sen nasıl bir kralsın ya!

***

@faalyaco KOCAM denizci, dolayısıyla hayalim birlikte dünyayı gezmekti.

Evlendik, 'Niye gezmiyoruz?' diyorum, 'Ben gezdim bir şey yok' diyor. Sanki AVM gezmiş.