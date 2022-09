Dürüm insanları

DÜRÜM insanı kavgadan, dövüşten pek hoşlanmaz. Lavaşın kebabı sarmaladığı için insanları sarmalar.

HAYATIN zorluklarını birer birer aşmasını herkesten daha çok iyi bilir.

DÜRÜM seven insan yeni fikirlere her zaman açıktır. Önyargılarıyla asla boğuşmaz.

DÜRÜM seven insan uyumludur. İnce ve taze bir lavaş gibidir. Hayatına her rengi yansıtır.

DÜRÜM insanı yaratıcıd özelliğiyle tanınır.

Tabak, çanak yıkama derdi olmadığı için düşünmeye her daim vakti kalır.

DÜRÜM seven insan paylaşımcıdır.

Karşısındakinin canı çekmesin diye ucundan kırar, arkadaşıyla paylaşır.

Dürüm paylaşarak çoğalır çünkü.

DÜRÜM insanı her durumda ve konumda işinde gücündedir. Vaktini uzuuuun uzun besin alarak harcamaz.

DÜRÜM seven insan duygusaldır. Zamanla dürümcüsüyle aralarında bir çok sıkı bir bağ oluşur.

Dürümcü dükkanını kapatana kadar ondan kopamaz. Sohbet sabahlara kadar sürebilir.

DÜRÜM seven kişi minimalisttir. Sadeliğe önem verir. Hayatında gereksiz ihtişama gerek yoktur, olmayacaktır da...

DÜRÜM seven insan eğlencelidir ve eğlenmeyi de sevdirir. Çünkü dürüm insana mutluluk verir ve vücut serotonin salgılar.

DÜRÜM aşkı din, dil, ırk, kültür tanımaz.

Dünyaca ünlü Alman metal grubu üyesi de Twitter'da 20 takipçisi olan öğrenci de bu lezzetten istifade eder.

DÜRÜM seven insan duygularını çok yoğun derecede yaşar. Bu dürümün yoğun tadından ileri gelir...

HER ŞEYDEN önemlisi dürüm insanı samimidir. Onun için kurallar, aşılmayacak duvarlar yoktur.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Buffon, Parma alt yapısına ilk girdiğinde orta saha oyuncusuydu. Bir gün, kadrodaki tüm kaleciler sakat olduğu için zorunlu olarak kaleye geçti. Daha sonra hiç çıkmadı..



TESPİTLİ YORUM

@eskivekusurlu Normalde televizyon izlemeyen biriyim ama ne zaman mahalle bakkalına girsem televizyona kilitleniyorum. Bu mahalle bakkallarının televizyonlarında nasıl bir büyü var anlayamadım. Ne zaman girsem o kısa ödeme süresinde televizyon beni efsunluyor, bu duruma karşı koyamıyorum.



ALKIŞLI YORUM

Herkes kursta, araba sürmeye, ehliyete adapte olmuş. İki genç kızın konuşmasını harfiyen aktarıyorum. "Sen mümkün değil bu araba sürme işini yapamazsın." "Niyeymiş o?" "Senin reflekslerin iyi değil." "Ne yapalım yani; ben de onları kullanmam o zaman!" O reflekssiz arkadaşımız şu an trafikte, haberiniz olsun diye şeettim...