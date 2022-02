Araba hastaları

BAGAJLARINDA dudak uçuklatacak fiyatlara alınmış bilimum çeşit temizlik malzemesi her daim hazırdır.

EN ufak boşluklarını arabayla uğraşarak geçirirler.

EVDE "sadece" bezler için çamaşır makinası çalıştırmakla suçlanır, bu konu ile ilgili sürekli tartışma yaşarlar.

GÜDERİ olmazsa olmazlarındandır.

HER daim arabanın gevşemiş bir vidası, çıkan bir yeri veya herhangi bir problem için tam teşkilat takım çantası bagajdan eksik olmaz.

Demirbaşlardandır.

HASTALIK derecesine göre 2-3 ayda bir pasta cila yaparyaptırırlar.

HAVA şartları araba yıkamak için önemli bi unsur değildir. Kafaya koyulduysa o araba yıkanacak !

EVDE bulunan bilimum araba parçası anneyi-eşi rahatsız eder, sürekli çöpe atmakla tehtit edilirler.

ARABASI onlar için adeta bi evlat gibidir, arabaya vereceğiniz en ufak bir zarar ya da geçeceğiniz ufak bi dalgada sinirden sağa sola saldırmaya başlayabilirler.

O lastik parlayacak bu arada....

ODALARI ne kadar dağınık olursa olsun, bagaj her zaman ip gibidir.

Dağıldı mı rahatsız olurlar.

ARABANIN herhangi bir yerinde en ufak bir toz zerresi göremezsiniz he.

TADİLATLARLA ilgili bilgi sahibidirler.

Çoğu zaman kendi işlerini kendileri hallederler.

BİR de unutmadan, arabalarına aşıktırlar. Adeta ilişki yaşarlar ve onlarla konuşurlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BURNU büyük insanlar soğuk havayı daha çok ısıtırlar. Bu nedenle buzul çağda yaşayan insanın atası neandertallerin burunları daha genişti.



TESPİTLİ YORUM

@bitiremedimm MİLLET manitasını bunca zaman Saddam gibi saklamış bugün hepsi bir bir ortaya çıktı.

Storye her tıklamamda 'Yuh bunun da mı manitası vardı' diyorum.



NE KADAR OLDU?

Vestel Manisa- Bursa maçında hakem Metin Tokat'ın başına bir paraşütçü düşeli 17 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@afeeeefeeh ANNEME 'Kahve içmeden çıkmam' dedim.

Annem dedi ki, 'Sanki vatanı mı kurtaracaksın?' Ben de dedim ki vatan yahut filtre...



GÜLÜYORUM

HAKİM hırsıza sorar:

-Söyle bakalım, soyduğun dükkana nasıl girdin?

Hırsızın cevabı:

-Efendim biz buraya yargılanmaya mı, yoksa meslek sırrı vermeye mi geldik?