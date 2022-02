Askerlik sonrası

UZUN yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen gurbetçiler gibi hissedilir.

Sokaklar, evler, insanlar, her şey olduğundan daha güzel gözükür göze. Normal hayata bir süre alışamayan askerden dönen kişi de tıpkı gurbetçiler gibi değişik davranışlarıyla dikkat çeker.



ANILAR ANILAR...

Milyonlarca askerlik nöbeti hikayesi ve saçma sapan asker sözleri duyacağınız zamandır.

Şiddetle uzak durulmasını tavsiye ederim. Nöbetteyken şöyle ettik, bizim bir üsteğmen vardı, sert adamdı falan hikayeleri anlatılır ama kimse tuvalet nöbetinden bahsetmez...



Askerlik yalanlarının en bombası: Helikopterden helikoptere atlarken havada şarjör değiştirdim.



İŞ BEKLENTİSİ

Askere gözyaşlarıyla uğurlanmış, telefonlarda "Çok özledik yavrum"ları duymuş, yine gözyaşlarıyla geri dönmüşsündür.

İlk günler ne kadar da güzel geçer. Sevdiğin yemekler yapılır, arkadaşların sık sık arar, senin için planlar yapılır, kralsındır, durduk yere gelip yanaklarından öpüp sarılan baban vardır daha ne diyeyim. Ama geçen ikiüç haftadan sonra işler değişir yavaş yavaş. Artık tamamen "büyümüşsündür", senden hayatını artık düzene koyman beklenir ama olmaz maalesef.

"Neredesin sen, bir akşam da evde otur, nerede yatıp kalktığın belli değil" gibi 15 yaşında bile duymadığın lafları duymaya başlarsın.



EVLİLİK HAREKATI

Klasik bir ailenin askerlik sonrası işi de yola yordama koyduğunu görünce, özellikle anne tarafından "Ah ah, yaş da geçiyor bizden. Şimdi torun sevgisi de göremeyeceğiz galiba" gibi önden bir uyarı atışı gelir. Sonra, "Bilmem kimin kızını gördüm tam senlik" gibi yoklamalar gelir.

Kimisi bu zokayı yutup hemen evlenir, kimisi ise hala bekardır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İlk testis koruyucu 1874'te, ilk kask ise 1974'te kullanılmış.

Yani erkekler beyinlerinin de önemli olduğunu 100 sene sonra anlamış.



TESPİTLİ YORUM

@ArifNaimAtabay 18 yıl oldu evleneli... Bu süre zarfında kaybolan çorapların, kaşıkların, şarj aletlerinin falan sayısını unuttum artık.

Ama zigon sehpa da kaybolmaz be kardeşim. Şu an zigon sehpa takımı yok evde. Kayıp, bulamıyoruz.



NE KADAR OLDU? 178

ALO-RTÜK hattına başvuran bir vatandaş, bir reklamda gol atan inek Ayraniç'in memelerinin görünmesinden şikayetçi olalı 18 YIL OLDU.



ALKIŞLIYORUM

@shuzabeth EŞİME, 'Balım ne garip 2 yıl sevgililik, 7 yıl evlilik, resmen 9 yıldır sürekli konuşabiliyoruz, muhabbetimiz hiç bitmiyor' dedim. O da 'Benimle alakası yok bıraksalar sen 300 yıl kendi kendine de konuşursun' dedi. Evet canım dese ölür çünkü!