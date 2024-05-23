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KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 00:03 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 00:24
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 00:24

T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/165 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO : 116

PARSEL NO : 19

YÜZÖLÇÜMÜ : 327,49 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice Tüysüz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/165 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02035715

#ilan.gov.tr

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