TÜM gün sosyal medyada takılmak için kullandığınız akıllı telefonunuzun işlem gücü, Apollo 11 uzay yolculuğunda kullanılan bilgisayarların işlem gücünden daha fazladır.
1983 YILINDA ABD'de üretilen ilk cep telefonları, 4 bin dolardan satışa sunulmuştur.
APPLE şirketi 2012 yılında, günde ortalama 340 bin iPhone satmıştır.
JAPONYA'DA çoğu genç duşta bile kullandığı için, telefonların yüzde 90'ı suya dayanıklı olarak üretilmektedir.
CEP telefonlarının yaydığı radyasyon uykusuzluk, baş ağrısı ve kafa karışıklığına yol açmaktadır.
CEP telefonunu yanında bulundurmama ya da telefonun çekmemesi korkusuna "Nomofobi" ismi verilmektedir.
NOKİA'NIN 1100 isimli modeli 250 milyonun üzerinde bir satışa ulaşarak tarihin en çok satılan elektrikli aleti olmuştur.
İNGİLTERE'DE her yıl 100 bin telefon klozete düşürülmektedir.
DÜNYA çapında cep telefonu bulunan insanların sayısı, tuvaleti bulunan insanların sayısından daha fazladır.
ÇİN'DE bulunan mobil internet kullanıcılarının sayısı, bilgisayar kullanıcılarının sayısından daha fazladır.
MOBİLDEN Facebook'a yüklenen fotoğraf ve videoların sayısı o kadar fazladır ki, tüm dünyadaki internet dolaşımının yüzde 27'sini bunlar oluşturmaktadır.
TELEFONUNA hiçbir uygulama yüklemeyen akıllı telefon kullanıcılarının oranı, beklenenin aksine yüzde 65 civarındadır.
BUGÜN kullandığımız telefon teknolojisini mümkün kılan 250 bin farklı patent bulunmaktadır.
MOBİL için oluşturulan kötü amaçlı yazılımların yüzde 99'u Android kullanıcılarını hedef almaktadır.
ABD'DEKİ akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 47'si, telefonları olmadan yaşayamayacaklarını söylemektedir.
MALEZYA'DA eşini kısa mesaj ile boşamak tamamen yasaldır.
YAPILAN bir araştırmada günümüz gençlerinin yüzde 47'si akıllı telefonlarını kimi zaman etraftaki insanlardan kaçınmak için kullandıklarını söylemişlerdir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
TÜİK'E göre, 2021 yılında İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geride bıraktı.
Sivas'ta 636 bin 121 kişi yaşıyorken, İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.
TESPİTLİ YORUM
GECE yenen yemekler çok kilo yapıyor. Tamam da bu yiyecekler gece olduğunu nereden anlıyor? Hayret verici.
NE KADAR OLDU?
İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in "How are you?" sorusuna "Yes" diye karşılık vereli 15 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
EVİMİZE giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum;
"İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış" diyerek.
O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor:
"Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"
Cep telefonları
TÜM gün sosyal medyada takılmak için kullandığınız akıllı telefonunuzun işlem gücü, Apollo 11 uzay yolculuğunda kullanılan bilgisayarların işlem gücünden daha fazladır.
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