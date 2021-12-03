Külüne muhtaç olmayalım
AKLA gelebilecek her türlü iş için, günün her saatinde matkap kullanma becerisine sahip komşu.
TV'nin, müzik setinin sesini son ayarına getirmeden içi rahat etmeyen Rümeysa Abla.
GÜNÜN hangi saatinde ne izlediğini, ne dinlediğini çok iyi bildiğiniz, büyük olasılıkla işitme kaybından muzdarip komşu.
Kimse duymayacaksa neden kavga edeyim ki diye düşünen Samet Abi.
KAVGALARININ tüm komşular ve hatta yoldan geçenler tarafından duyulmasını arzu eden yüksek volume komşu.
Çocukların özgür bir şekilde büyümesini savunan Beril Hanım.
ÇOCUKLARININ evde akşama kadar koşturmasına, burnuyla flüt çalmasına ses çıkarmayan hatta yeteneği var diye onlara bateri seti almayı uygun bulan Avrupai tarz komşu.
24 saat uyanık Fethi Abi.
GECENIN 4'ünde apartman kapısı mı kapanıyor, apartmanın içinde birileri mi vedalaşıyor, hala disko müziği mi geliyor kulağınıza? Meraklanmayın 5 numaradaki hayattan keyif almasını bilen Fethi Bey'dir.
Apartmana her giren çıkandan haberdar olmak isteyen Rona teyze.
GENELLIKLE emekli, yaşı 50'nin üzerinde, her şeye kızan teyzelerden oluşan komşu.
Size sürekli olarak dün gelen kimdi, o kim, kim gitti, kim girdi, neden, vb. sorular sormasından tanıyabilirsiniz.
Hafta sonunu tadilat günü ilan eden Yunus Amca.
HAFTA içi çalışmasını bahane ederek evin biriken bütün işlerini iki güne sıkıştırmaya azmetmiş, hiç kimsenin engel olamadığı tadilat sevdalısı komşu.
Halıyı gereksiz bulan, evde topuklu ayakkabı ile gezmeyi seven minimalist Ayçin Hanım.
HER daim şık olmayı adet edinmiş, minimalist bir yaşam süren, topuklu ayakkabının, terliğin parke üzerinde nasıl bir ses çıkardığından habersiz komşumuz.
Çıkardığı gürültünün muhteviyatı kestirilemeyen Hafize anne.
ARTIK memleketten getirdiği kayısı çekirdeklerini mi kurutuyor, parkeleri mi cilalıyor, yere bir şey mi döküyor anlaşılamayan, bu yüzden tam olarak suçlanamayan, kafa karışıklığı yaratma üstadı komşular... Komşularımız.
Halısının temizliği sizin yeni yıkanmış çamaşırlarınızdan kıymetli olan Canan Abla.
ÇAMAŞIRLARINIZI yeni mi astınız, emin olun üst kattaki Canan abla halısını silkelemek isteyecek ve sizin çamaşırlarınızı yeni asmış olmanız onun umurunda olmayacaktır. Hijyene önem veren birisi, olmasın mı?
Kısık sesle konuşmayı bilmeyen Şeref Abi ile Hatice Abla...
KAVGA ettiğini düşündüğünüz anda kahkahalar duyuyorsanız, birileri dövüşüyor derken 'canım' nidaları geliyorsa kulağınıza sesinin ayarı olmayan Şeref Abi ile hanımı muhabbet ediyor olabilir. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1923 yılında Jokey Frank Hayes, New York Belmont Park'ta düzenlenen bir at yarışını oldukça ilginç bir şekilde kazanmıştı.
Hayes, yarışın ortasında kalp krizi geçirmişti ama atı çizgiyi geçinceye kadar eyerde kalmayı başardı.
TESPİTLİ YORUM
Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli.
Uluslararası basına bile çıkar.
AlkışlıYorum
ÇOK sevdiğimiz dedemi kalp krizi sonucu kaybettik.
Sevilen bir esnaf olması sebebiyle cenazesine oldukça büyük bir kalabalık katıldı. Biz taziyeleri kabul ederken uzun süredir görmediğim bir arkadaşım beni gördü ve geldi.
"Bu kalabalık da ne böyle?" diye sorunca gayet normal bir şekilde "Dedemi kaybettik." dedim. Cevabı beni o an bile krize sokmaya yetti: Bu kadar insan hala bulamadınız mı?
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