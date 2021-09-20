Garip huylarımız-1

KARDAN adama tekme atma veya bozmaya çalışma.

YENİ atılmış bir betona basma veya isim yazma.

GAZETE ve dergilerdeki resimlere sakal, bıyık ve gözlük yapma.

EN iyi arabayı ben kullanıyorum zannetme.

KAR topunun içine buz veya taş koyma.

CEP telefonu kullanımının yasak olduğu ortamlarda ille de görüşme yapma.

BELEDIYENIN duraklara koyduğu saatlerin yelkovan ve akrebini sökme.

KUMSALDA deve güreşi yapma.

ŞAHİN marka arabayı, Doğan görünümlü yapma.

AĞAÇLARA ve parktaki banklara kalp ve isim baş harfi kazıma.

DERSLERİNİ çalışıp sınıfını geçenleri inek sanma.

MESLEĞİMİZDEKİ unvanımızı İngilizce olarak söyleme.

TİKİ olan insanların tikleri ile ugraşma.

İSKAMBİL kağıtlarından kule yapan birinin kulesini bozmaya çalışma.

CEP telefonu ile bağıra bağıra konuşma.

REKLAM için duvarlara veya panolara yapıştırılan afişleri yırtma.

TUVALET duvarlarını defter sanma.

TRAFİKTE bizi geçen bir aracı mutlaka yakalayıp onu geçmeyi ilke sayma.

SİNYAL verir vermez şerit değiştirip, kazaya sebebiyet verdiğinde 'Sinyal verdik, görmüyon mu' deme.

ARA yollardan ana yola çıkacak araca yol vermeme.

ÜNLÜ birini gördüğümüzde ona el sallama... DEVAMI YARIN



LÜZUMSUZ BİLGİLER

33 yaşındaki bir kadın, New York Eyaleti'nde banka soymak istedi. Lucy Amador, bankaya borç başvurusunda bulunmak isteyen bir müşteri gibi girdi ve gerekli formları doldurdu.

Amador, daha sonra silah çekerek kasadan 10 bin dolar aldı ve kaçtı. Polis, Amador'u bir saat sonra kıskıvrak yakaladı.

Borç başvuru formunda, telefon numarasından evinin adresine kadar Lucy Amador'a ait bütün bilgiler yer alıyordu.



NE KADAR OLDU?

Roberto Carlos, Sivasspor teknik direktörü iken 23 Temmuz'un Kadir Gecesi olması sebebiyle antrenmanı iptal edeli 5 YIL OLDU



AlkışlıYorum

@ilaydasimaygul Lisede din sınavında kopya kağıdını İngilizce hazırlamıştım.

Hoca beni yakalayınca da İngilizce notlarım olduğunu söyledim. O da özür dileyerek masama geri koydu. Tüm sınavı masadaki kağıttan geçirdim. 1 sene boyunca da hoca beni gördüğü her yerde özür dileyip helallik istemişti.