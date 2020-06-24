Evlenmek isteyen kızlara tavsiyeler
AİLENİN durumunu göz önüne alarak "Ben borçsuz bir evliliğe başlamak istiyorum" diyerek karşındaki insanın ailesini daha fazla borçlandırma.
Üzerine borç yığma.
EVLENECEĞİN adamın arkadaşlarını sevmeyebilirsin; ama saygı göstermek zorundasın.
ADETTİNDİR diye, satarken fazla değer kaybına uğrayan altın maltın alma, aldırma...
DENGİNİZİ bulun.
EVLİLİK için deliriyor olsanız bile erkeğe evlilik olayını açıp korkutmayın. Evlilik düşüncesinin ilk onda oluşmasını bekleyin. "Ne zaman evlenicez, sen beni oyalıyo musun helelölöy!" gibi cümleler kurmayın. İyi düşünün, gerekirse evlenmeyin.
SÖZ konusu kişi artık erkek arkadaşınız olmayacak, hayat arkadaşınız olacak.
O yüzden aptal kıskandırma numaralarınızı bir kenara bırakın. Her kıskandırma girişimi aslında bir aldatma provasıdır ve erkekler de göründüğü kadar salak değildir!
DAMADIN yanında kendinizi güvende hissetmiyorsanız "evlenmeyin".
LÜTFEN fazla konuşmayın.
Dırdır kelimesini erkeğinizin lügatından çıkmasını sağlayın. O zaman elinizi ayağınızı öper. Dobra olun, küskün ve sümsük olmayın, trip atmayın.
KOCANIN gaz kokusu, çorap kokusu, ayak kokusu sana en kral parfüm kokusunu hatırlatsın.
BEKLENTİLERİNİZİ yüksek tutmayın, zengin koca arayışı içine girmeyin.
TRİP yaparak sevimli olduğunuzu sanıp adamın tepesinin tasını attırmayın.
NAZ yapın ama dozunda kıskanın ama dozunda.
EVLENECEĞİNİZ zaman sorumluluklarınızı bilin. Gösteriş meraklısı olmayın. Anlayışlı olun.
Sonsuz fedakarlığı abartmayın...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1918'de yaşanan salgına İspanyol gribi denmesinin nedeni İspanya'nın diğer ülkeler gibi vakaları saklamak yerine açıklamasıdır.
TESPİTLİ YORUM
Eğer bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın.
AlkışlıYorum
Tramvayda yanıma oturan yaşlı bir amcayla sohbet ediyoruz. Sohbet ilerledikçe amcanın yalnız olduğunu, eşini uzun süre önce kaybettiğini öğreniyorum.
Hem sohbet olsun hem de tebessüm etsin diye "Ah be amcam, ninem sağ olsa verirdim sana" diyorum.
Amca da cevabı yapıştırıyor: "Baban sağ değilse ananı ver evlat." Tebessüm isteyen ben, pis pis sırıtanlar ise çevremdekiler oluyor.
Fıkra
MTV çalışanları, MTV'nin izlenme oranını belirlemek için, vatandaşlara MTV'yi izleyip izlemediklerini sorarak bir araştırma yapıyorlarmış.
Bir çingeneye sormuşlar;
"MTV izliyor musunuz?" diye; çingene cevap vermiş.
"İzlemez miyim, izlerim em TV izlerim, em radyo dinlerim......:))))))
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