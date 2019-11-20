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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Kasım 2019, Çarşamba

Dünyadan ilginç evlilik gelenekleri

İLGİNÇ gelenekler bizde de var. Ancak, bunlardan çoğu saçma değil.
Tabak kırma Alman düğünlerindeki gelenek. Uğursuzluğu uzaklaştırmak için yapılıyor.
En az iki çocuk Sudan'da bir çiftin en az iki çocuğu olmadığı sürece evlilik resmi sayılmıyor.
Yüz üstü yatma Fransız Polinezya'sında, gelinin akrabaları düğün sonunda gelin ve damat mekanı terk edene kadar yüz üstü yatıyorlar.
Gelin çöpleme İskoç düğünlerinde gelinin başından aşağıya çöpler ve çeşitli iğrenç şeyler dökülüyor.
Bu zorluklara katlanırsa evliliğin güçlüklerine de katlanacağı düşünülüyor.
Zorunlu dans İrlandalı çiftler mutlaka düğünde dans etmek zorunda.
Aksi halde kötü ruhların peşlerini bırakmayacağına inanıyorlar.
Şişmanlama Mauritanya'da gelinin düğünden önce şişmanlayabildiği kadar şişmanlaması gerekiyor.
Gözlemci anne Bazı Afrika kültürlerinde kızın annesi gelin ve damatla gerdeğe giriyor. Amacı, işin nasıl yapılacağını öğretmek.
Geline tükürme Kenya'da gelinin babası, kızının yüzüne ve göğüslerine tükürerek evliliği kutsuyor.
Balina dişi Fiji'deki evliliklerde damadın gelinin babasına balina dişi getirmesi şart.
Gülmek yasak Kongo'da gelin ve damat düğün boyunca gülemiyor.
Ağaçla evlenme Bazı Hint kültürlerinde gelin önce bir ağaçla sonra da insanla evleniyor. Ağacın ruhu evliliklerini koruyor.
Gelini hamama götürme Türk geleneklerinden.
Artık pek uygulanmıyor.
Kaynananın gelinin vücudunda çürük var mı yok mu görmek için yaptığı bir organizasyon...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanarya Adaları'nın, adını kanarya kuşlarından aldığını düşünüyorsunuz ama öyle değilmiş.
Aslında köpeklerden almış.
Şaşırdınız değil mi? Nasıl! Kuzeybatı Afrika kıyılarında olmasına rağmen adalar aslında İspanya'nın bir parçasıdır.
Latince Canariae Insulae cümlesinden gelen Islas Canarias yani "Köpekler adası" demekmiş.

FACEBAK DUVARI
Seni severek kaybettim ama üzülmem cana geleceğine Mal'a gelsin!

NE KADAR OLDU?
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, kahvede okey oynarken kendisine gelen gösterge taşını göstermesine izin vermeyen tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklanalı 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Karınızın zayıflamasını istemenize rağmen o bunu takmıyorsa; en etkili yol kaynana dilidir. Ananıza söyleyin, "Gelin hamile misin?" desin yeter.
Bir ayda 9 kilo garanti...
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Dünyadan ilginç evlilik gelenekleri
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