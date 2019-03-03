Aşkın seviyeleri
Diyeceksiniz ki seviye nedir kardeşim. Aşkta seviye olur mu? Doğru belli bir süre sonra seviyesizleşiyoruz fakat yedi seviyesi mutlaka vardır. Konumuna göre durumuna göre yedi seviye vardır. Neden yedi? Sizce hepimizin 7'ği bir aşk yok mudur?
GENEL SEVİYE:
1- Etkilenme
2- Çekim
3- Çaba
4- Sevgi ve heyecan
5- Saygı
6- Sıkkınlık
7- Nefret
MUTLU SEVİYE:
1. Tanışma
2. Baş başa vakit geçirme
3. Elini tutma
4. Öpüşme
5. Dokunmak
6. Evlilik
7. Çocuk
NOTALI SEVİYE:
1- Do
2- Re
3- Mi
4- Fa
5- Sol
6- La
7- Si
GÜNLÜK SEVİYE:
1. Pazartesi bakıştık
2. Salı tanıştık
3. Çarşamba arkadaştık
4. Perşembe iki aşık
5. Cuma alıştık
6. Cumartesi tartıştık
7. Pazar ayrıldık
GERÇEKÇİ SEVİYE:
1) Aşık olmamalıyım
2) Aslında hoş biri
3) Aslında anlayışlı biri
4) Allah'ım mükemmel biri
5) Eksik birşeyler var
6) Çok farklıyız
7) En iyisi ayrılmak
YAN ETKİLİ SEVİYE:
1. Kalp çarpıntısı, elini kolunu nereye koyacağını bilememek.
2. Mesaj atsam mı, arasam uyuyo mudur ikilemleri
3. Karşındakine açılarak duygularını tescil etmek (platonikse burda stalker müessesi devreye girer ve yukarıdaki 1 ve 2. maddeler döngü olarak yaşanır.)
4. İçi içine sığmama, aşık olduğun kişiyi hayatının baş köşesine koymak,
5. Anlamlı şiir/şarkı/sözler içinde kendini kaybetmek,
6. Sürekli onu düşünmek,onsuz yapamamak,
7. Azalarak bitmek, sonunda geri dönüp bakıldığında hüzün vermek.
UMUTSUZ SEVİYE:
1- A
2- Ş
3- K
4- Y
5 -O
6- K
7 - TUR!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Matematikçilere göre 177 bin 147 kravat bağlama şekli vardır.
TESPİTLİ YORUM
Kulaklıkla müzik dinlerken şarkıya eşlik edip, sesinin dinlediği şarkıcıya benzediğini düşünenler. Merhaba siz de bendensiniz.
NE KADAR OLDU?
Danimarka'da yaşayan yürüme engelli Sabit Tüfekçi, belediyeden her ay aldığı 10500 euro para ile kardeşine Lamborghini alalı 8 YIL OLDU.
Fıkra
Bir gün elma şekeri ile elma sohbete dalmışlar...
Elma imrenerek elma şekerine demişki: Senin kıyafetin çok güzel; oysa ki ben çok sadeyim.
Elma şekeri de övünerek "Ben en pahalı ve en güzel mağazalardan giyiniyorum" demiş.
Elma da; "Bi tarafına giren kazıktan belli oluyor zaten'' demiş.
AlkışlıYorum
Trafik kurallarını alt üst edip kendini yolların kralı zanneden bir minibüs şöförü yolcu almak için ana caddede trafiği kilitler. Arkadan gelen kornalara hiç aldırış etmez; Acı acı çalan son korna sesine dayanamaz, sopasıyla artistik bir şekilde araçtan iner; 5 adım atar küfürlerle, sonra aynı adım sayısıyla gerisin geriye aracına biner. Zira korna çalan aracın sahibi de samuray kılıcıyla aracından inmiştir.
Biz de yolcular olarak kahkahalarımz içimizde patlamış vaziyette yola devam ederiz.
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