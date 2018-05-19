Erkeğin futbolu
- Aşkım lütfen futbol mutbol muhabbetine girme. Sevil hanımın kocası çok entellektüel biri. Hiç futbol muhabbetini sevecek bir adam gibi görünmüyor.
- Yerim entelini dantelini Allah Allah. Ben gelmiyim o zaman. Çocuk gibi ne yapacağımı söylüyorsun.
- Hayatım ya neden anlamıyorsun Sevil hanım benim patronum ve beni yemeğe evine çağırıyor. Bu ne edemek biliyor musun.
- Biliyorum.
- Ne?
- Kadın kadına dedikodu.
- Yuh be aşkım. Ne demek benim terfim demek. Terfim demek zam demek.
- Para demek. Tamam sustum. İşin ucunda para varsa entellektüel oldum.
- Bak son kez söylüyorum.
Futbol muhabbeti yok.
- Tamammmm.
Misafirlikten dönülmektedir.
- Ya hayatım rezil ettin beni.
O kadar da söyledim futbol muhabbeti yapma diye.
- Yapmadım ki futbol muhabbeti.
- İyi ki yapmadın neydi orada yaptığın?
- Ne yaptım ki?
- Ya çocuğa Play Station'da gol attın diye sevinilir mi?
- Ya ama görmen lazım. Özil son çizgiye kadar indi, sonra ortaladı, ceza sahası dışından Ronaldo uçarak kafayla attı.
- Sen de buna sevindin?
- Evet, çok güzel gol attım.
- Ya çocuğun zaten sınavı kötü geçmiş, bari yenil! Hem yeniyorsun, üzerine bir de alay ediyorsun.
- Ya niye yenileyim? Sonra gider, her yerde anlatır. Sınavla ne alakası var hem bunun?
- Tamam, ben bir şey demiyorum.
- Peki.
1 hafta sonra.
- Sevil hanım aradı. Bu akşam uygunsan, gene yemeğe davet ediyorlar.
- Tamam, gidelim.
- Söylemeyecektim ama çocuk çok sevmiş seni. Okulda öğretmenine bile seni anlatmış.
- Ehehe.
- Çocuk senden daha olgun.
Bak, yenilgiyi kabullenmiş.
- ?!?!?!
FIKRA
Taş gibi hatun kuyumcudan içeri girer. Kataloglara, raflara bakarken, beğenip almaya karar verdiklerinin ödemesini yapacaktır.
Satıcıya sorar, "Ödeme seçeneklerim nedir?" diye.
Bizim satıcı, "Her 50 lira başına bir öpücük verirseniz ödemiş olursunuz" der.
Kadın kabul eder, adam sevinçten çıldırmıştır. Satıcı hesaplar, takıların tutarı 3 bin liradır. Bizimki ellerini ovuşturup kendisini hazırlarken, kadın kapıya yönelir ve seslenir:
"Babanne, hesabı öder misin..."
NE KADAR OLDU
Türkçe'ye "Feriçata, anana babana soyuna sopuna limonata" sözleriyle adapte edilen Felicita şarkısı söyleneli 36 yıl oldu
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Yılda 1.4 milyon boya kalemi satan 'Crayola' firmasının yaratıcısı renk körüdür.
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- Lütfi Albayrak
- Erkeğin futbolu
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