Akıllı mısın zeki mi?
Zeka ile okulda, akıl ile hayatta başarılı olunur.
Akıllı insan, başarılı olunca mutlu olur, zeki insan mutlu olunca başarılı olur.
Akıllılar aptallardan geçinir, zekiler ise kendi başlarının çaresine bakabilirler.
Bi sayfa süren bir problemi önüne koysam zeki adam bunu çözer... Akıllı adamsa, "işim var," der gider.
"Zeka" arabanın motoru, "akıl" ise arabanın şoförüdür. Zeka güç üretir, akıl ise o gücü yönetir.
Motor zayıfsa iyi bir şoför günü kurtarabilir fakat güçlü bir motoru kötü yöneten kişi kaza yapar.
Akıllı, efendi adamdır. Zeki, kızların efendi adam yerine tercih ettikleri fırlamadır.
Zeki insan sigaranın zararlarını çok iyi bilir, uzun uzun bilimsel açıklamalarda bulunur ama kendisini sigaradan uzak tutmayabilir.
Akıllı insan "sigara sağlığa zararlıdır" dendiği anda sigarayı hayatından çıkarıp atar.
Akıl işletim sistemidir, zekâ işlemci.
Zeka kullanıldığı zaman anlamlıdır, akıllı insan sahip olduğu zekayı anlamlandırabilen insandır, zeki olmak tek başına bir şey ifade etmez, aynı zamanda akıllı olmak fark yaratır.
Doğuştan gelen beyni kullanma yeteneği zeka, zamanla gelişen zekayı kullanma yeteneği ise akıldır.
Akıllı elindekinin en iyisini yapar, zeki zihnini ruhunu doyurabilme peşindedir.
Zeka: Beynin işlem kapasitesidir. Bazılarının beyni daha hızlı işlem yapar, daha kolay anlar. i3 ile i7 işlemci arasındaki fark gibi. Biri bir seferde okumakla anlar, diğeri iki seferde.
Akıl: Bu zeka kapasitesini maksimum kullanma becerisidir. daha az zeka kapasitesi olan biri, daha fazla zekasını kullanarak kendinden zekileri geçebilir.
Fark: Akıl, zeka'dan daha üstündür, daha değerlidir.
Nicola tesla zeki, thomas edison akıllıdır.
Zeki insan, arada bir yanan fakat yandığı zaman çok güçlü ışık veren bir el fenerine benzer, akıllı insansa nispeten daha az ışık veren, fakat hiç durmadan yanan bir el feneridir.
Akıl doğru ile yanlış arasında tercih yapabilme yeteneğidir, zeka ise hızlı öğrenebilme yeteneği.
Akıllı insanlar akıllı olmayı överler, zekileri de zekiliği överler genelde. oradan kim akıllı kim zeki hemen çözebilirsiniz.
Akıllı adam hayal edeceği, şüpheye düşeceği şeyler kalmamış, yaşadığı/yaşayacağı şeyleri ile etrafı çevrilmiş adamdır. Bunları verimli yaşamayı bilir.
Zeki adam hayal edeceği şüpheye düşeceği şeylere dair kapasitesi yüksek adamdır.
Zeka ile kısa vadede, akıl ile uzun vadede başarılı olunur.
Akıllı anlatılan şeyleri anlar, zeki anlatılacak şeyleri düşünür.
Zeki insan: Akıllı insanları kullanabilir ancak üşengeçliğinden, tembelliğinden çok uzun sürmez... Onları kullanamıyorsa insanların kendisini anlamadığını söyler durur.
Akıllı insan: Zeki insanları kullanabilirse ortalığı darmaduman eder... Onları kullanamıyorsa yakınlarında bulunmayı tercih eder.
Zeka'nın en baskın kaynağı genlerdir.
Akıl'ın baskın kaynağı kültürdür.
Zeka anlama/bilme eylemini gerçekleştirmeye çalışırken gelişir.
Akıl anlama/bilme eylemi gerçekleştiğinde gelişir.
Akıllı insanların etrafında bir çok insan olur, popüler oldugunu hisseder.
Zeki insanlarından etrafında bir çok akıllı insan olur, yalnız olduğunu hisseder.
FIKRA
Gümrük kapısından bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk geçmek için bekliyorlarmış. Gümrük görevlileri valizlerini kontrol etmeye başlamış. Önce İngiliz'in valizine bakmışlar. İçinden 7 adet don çıkmış. "Niye 7 tane?" diye İngiliz'e sormuşlar. O da "Haftanın 7 günü var. Hepsi için bir tane. Pazartesi, Salı, Çarşamba..." demiş. "Vay be! Helal olsun medeniyete, temizliğe bak adamlardaki." Sıra Fransız'ın valizine gelmiş, açmışlar bakmışlar 8 tane don.
"7'yi anladık da, niye 8?" diye sormuşlar. Fransız "Pazartesi, Salı, Çarşamba... Hergün için bir tane, bir tane de ne olur ne olmaz diye yedek aldım" demiş. "Vay be! Adamlardaki temizliğe medeniyete bak!" demiş görevliler. Sıra Temel'e gelince açmışlar bakmışlar tam 12 adet don. "Vay be! Ne varsa bizim insanımızda var. Şu medeniyete, şu temizliğe bak!" Sormuşlar "Neden 12 adet?" Bizimki cevap vermiş "Ocak, Şubat, Mart, Nisan..."
AlkışlıYorum
Bir süredir eve gelen sessiz telefonlardan bıkan annem telefon sapığını tehdit ediyor; "Ayağımdaki terliği çıkarıp kafana bir vurursam..." Güvenlik ve caydırıcılıkta son nokta annemdir. İşin ilginç yanı telefonlar kesildi. Sapık gülmekten ölmüştür herhalde.
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- Lütfi Albayrak
- Akıllı mısın zeki mi?
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