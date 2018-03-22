Karadeniz insanının sahip olduğu özellikler
Karadeniz İnsanı İyi Niyetli ve Yardımseverdir: Yardıma ihtiyacı olan tanımadıkları bir yabancı dahi olsa ellerinden geleni yapmaktan asla çekinmezler.
Karadeniz İnsanı Zeki ve Yaratıcıdır: Öyle ki ahşaptan jipler, yerçekimine karşı gelen evler yapabilirler.
Haber bültenlerini fırsat buldukça bu başarılı işleriyle süslerler.
Karadeniz İnsanı Eğlenceli ve Muziptir: Boş yere kültürümüz Temel fıkralarıyla dolu değil. İnce zekaları ve espri yeteneklerini bu fıkralarda görmek mümkündür.
Karadeniz İnsanı Doğayı ve Tabiatı Sever ve Onlara Sahip Çıkar: Onlar yeşilin ve mavinin çocuklarıdır. Sahip oldukları bu güzelliklerin de kıymetini bilir, bunları korur ve kollarlar.
Karadeniz İnsanı Müziğe ve Sanata Düşkündür: Özellikle kemençe ve tulum vazgeçilmezleridir. Bir de horonları vardır ki, insan izlerken de oynarken de kendisini kaptırır.
Karadeniz İnsanı Cesur ve Vatanseverdir: Ülkesini canı pahasına koruyup gözetler. Bu konuda herhangi bir çekincesi asla yoktur.
Karadeniz İnsanı Çalışkan, Becerikli ve Azimlidir: Spor sanat siyaset ve iş dünyasının en önemli isimlerinin bu bölgeden çıkması tesadüf değildir.
Karadeniz İnsanı Sorun Değil Çözüm Odaklı Düşünür:
Bu yüzden mantık ve pratik zeka konusunda Karadeniz insanının üzerine yoktur. En zor meseleleri kendilerine has, en olmadık yöntemlerle çözerler.
Karadeniz İnsanı Yılmak Nedir Bilmez: Her türlü sorunun üzerinden gelebilme kapasitesine sahiptirler. Başladıkları işi yarım bırakma gibi bir özellikleri yoktur.
Sadece Türkiye'nin Değil Dünyanın Fındık İhtiyacının Çoğunu Onlar Karşılar:
Ürettikleri fındık enerji kaynağımız olmasının yanında aynı zamanda gurur kaynağımızdır.
Karadeniz İnsanı Fırtınaya Aşinadır: Kendisinin hemen savrulmasına izin vermez. Fırtınayla savaşır, mücadele eder.
Karadeniz İnsanı Hızlı Yaşayan İnsanlardır: Hızlı konuşurlar, hızlı dans ederler. Çabuk düşünüp çabuk karar verirler.
Karadeniz İnsanı Ağzının Tadını Bilir: Karadeniz mutfağı eşsiz lezzetlere sahiptir. Sadece hamsiden ibaret değildir. Özellikle kara lahana sarmaları enfestir.
Karadeniz'den Bahsedip de Çayını Es Geçmek Olmaz:
Dünyanın en güzel çayını Karadeniz insanı yetiştirir. İçmeye, tadına doyum olmaz.
Eksik olma Karadeniz eksik olmayın Karadeniz halkı.
GARİP ÖLÜM
Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki bir hastanede devamlı esrârengiz ölümler oluyordu. Hemşireler haftalardır üst üste her cuma günü 311 numaralı yoğun bakım odasına yatırılan hastaları ölü bulmaktaydı.
Bu sır ölümlere uzun süre açıklama getirilemedi.
Herkes meselenin çözülmesi için seferber oldu. Uzmanlar odanın havasını bakteriyolojik bakımdan kontrol ettiler.
Güney Afrika'nın önde gelen bilim adamları, ölenlerin aileleriyle üç hafta boyunca görüşmeler yaptılar. Hatta işin içine polis girdi ve akla gelen her ihtimal tek tek değerlendirildi. Ancak onların araştırmaları da sonuçsuz kaldı. Ve tabii bu arada 311 numaralı odadaki hastalar sebepsiz ölmeye devam ediyorlardı.
Son çare olarak hastaların kaldığı 311 numaralı yoğun bakım odası devamlı gözetim altına alındı ve sonunda odadaki ölümlerin sebebi ortaya çıktı.
Sonuç çok trajikomikti.
Cuma sabahı saat 6'da odaları temizleyen temizlikçi kadının, hastanın bağlı bulunduğu solunum cihazının fişini çekerek kendi elektrik süpürgesinin fişini taktığı ve işini bitirince sonra solunum cihazının fişini tekrar yerine takıp gittiği görüldü.
MATEMATİK
Küçük John, okuldan eve gelir ve üzgün bir sekilde, "Matematik dersinden 1 aldım" der. Babası hemen sorar, "Neden ?" "Ögretmen 3x2 kaç eder?" diye sordu, ben de "6" dedim.
Babası hemen oğlunu tasdikler ve "Fakat bu doğru" der. Ondan sonra da "ögretmen 2x3 kaç eder?" diye sordu.
"Hadi lan, ne farkı var ki ?" "Ben de ögretmene aynısını söyledim. .
ALKIŞLIYORUM
Arkadaşımın tavsiyesi üzerine, koşu yaparken çok terlemek için göbeğime naylon poşetlerinden sardım.
Ucuz ya, fikir mantıklı geldi denedim. Keşke yazıları olan poşeti tercih etmeseydim.
Çok terleyince poşetin yazıları bana geçmiş. Artık göbeğim kendisini tercih edenlere teşekkür ediyor ve yine bekliyor...
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- Lütfi Albayrak
- Karadeniz insanının sahip olduğu özellikler
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