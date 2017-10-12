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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 12 Ekim 2017, Perşembe

İnsan ömrünün rakamlarla özeti

İnsanoğlu ömrünü bazen çok boş şeylere harcayabiliyor. Bazen de asıl vakit harcamamız gerekenleri unutuyoruz.
İnsanlar ömürlerinin en az bir yılını flörtle geçirir.
Ortalama ömrümüzün 11 yıl 4 ayını ekran başında geçiriyoruz. Bunun 8 yılı TV karşısında.
4 yıl 6 ayımız beslenmekle geçiyor.
Hayatımızın 235 günü sıra beklemekle geçiyor.
İnsanlar ömrü boyunca sadece 115 gün gülüyor.
Ortalama 395 gün romantizm yapıyoruz.
Ömrümüzün 33 yılı uykuda geçiyor.
Bunun 7 yılını uyumaya çalışarak harcıyoruz.
368 günümüzü sosyalleşmeyle harcıyoruz.
24 saate vurduğumuzda 334 günümüz okulda geçiyor.
Ortalama insan ömrü 79 yıla çıktı. Yani, 28.835 gün.
Çalıştığınız 30 yılın sadece 7.5 yılında gerçekten çalışıyorsunuz.
Egzersize ortalama 1 yıl 4 ay ayırıyoruz.
Ömrümüzün 3 yıl 2 ayını tatilde geçiriyoruz.
Erkekler dışarıya çıkmak için hazırlanmaya 46 gün harcıyor.
Kadınlarda ise bu sayı 136 gün.

GAZETE
Kadın kahvaltı sofrasında gazete okuyan kocasına bakıp söylenmiş:
-Keşke bir gazete olsaymışım. Böylece bütün gün sıkı sıkı tuttuğun ve ilgilendiğin tek şey ben olurdum.
Adam kafasını bile kaldırmadan cevap vermiş...
-Evet keşke sen bir gazete olsaydın; böylece yarın senin yerine yeni bir tane alabilirdim...

​KUTLAMA
Karı koca sinema dönüşü bir bara gitmişler.
Masaya oturur oturmaz kadının gözü barda tek başına içen adama ilişmiş.
Biraz dikkatlice bakınca "Aaa o!" deyivermiş.
Kocası meraklanmış.. "Kim o?" "Seninle evlenmeden önce çıktığım çocuk.
Biliyor musun ayrılırken onu burda bırakmıştım.
Demek 7 yıldır aynı yerde içiyor.." Kocası başını sallamış:
- Onu anlıyorum, ama bir olay bu kadar uzun zaman kutlanmaz ki...

AlkışlıYorum
Annemin bana görücüye gelmek isteyen aileye cevabı; "Hiç yorulmayın siz, birkaç yıl sonra size kendi elimle yollarım. Bıktım zaten..."
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