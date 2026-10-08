Yavaş hareket etme modu: Ani kıpırdarsa "Çekil şuradan!" diye azar işiteceğini bilir. Salyangoz hızına geçer.

Sabitlenmiş bakışlar: TV'ye, duvara, çiçeğe… Yeter ki göze batmasın.

"Bir şey yardım edeyim mi?" tribi: Ama içten içe "Ne olur gerek yok' de" duası.

Süpürge fobisi: Elektrikli süpürge çalışınca üstüne doğru gelen tank sanır.

"Temizlik bitince kahve içeriz" umudu: Sanki temizlik bir gün bitecekmiş gibi.

Halının kenarından yürüme sanatı: Halıya basarsa cinayet işlenebilir.

Sinsice balkon kaçamağı: "Bir sigara içip geliyorum" bahanesiyle kendini balkona atar.

Dekor ustası kesilme: Temizlikten kaçmak için "Şu tabloyu şuraya mı assak?" önerileri.

Deterjan markası uzmanı olma: Markaları ezberler, ortamda bilgiçlik taslar.

Temizlik kokusu korkusu: Çamaşır suyu kokusunu alınca "Burası terk edilmeli" diye düşünür.

Mecburi takdir cümleleri: "Vallahi pırıl pırıl oldu hayatım!" Ama gözleri doludur.

Koltuk çekilme travması: Koltuğun altından çıkan toz ve eşyalarla yüzleşmek istemez.

"Temizlik bitse de hayat normale dönse" düşüncesi: En büyük motivasyonu budur.

Kapı önünde bekçi modu: "Oraya basma!" denildiği için aynı yerde 20 dakika bekler.

Süpürge borusu taşıma kankası: "Bunu tutar mısın?" cümlesiyle kaderine razı olur.

Aşk ve toz yumağı ikilemi: Hem eşini hem de tozsuz evi ister, ama ikisi asla aynı anda olmaz.

Aniden işe gitmek isteme: Temizlik varsa iş yerinde fazla mesai cazip gelir.

"Misafir mi gelecek?" şüphesi: Temizlik hızlandıysa kesin misafir vardır.

Temizlik sonrası gururlu eş duruşu: "Görüyor musun? Benim karım yaptı!" diye gururlanır.

Gizli gün sayma: "Bu hafta temizlik oldu, önümüzdeki 6 gün rahatsız edilmem." diye içinden hesap yapar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünyada en çok konuşulan kelime "OK"dur. Kısa, kolay ve neredeyse her dilde kendine yer bulur. "Tamam", "anladım", "Sorun yok" gibi pek çok anlama gelir. Kökeninin 19. Yüzyıl'da, "All Correct" ifadesinin esprili biçimi olan "Oll Korrect"ten türediği düşünülür. Zamanla gazete başlıklarından telgrafa, oradan da tüm dünyaya yayıldı. Bugün teknolojiden iş dünyasına, günlük sohbetlerden sosyal medyaya kadar her yerde karşımıza çıkar.

İki harfli ama adeta evrensel bir dil gibi işler!

GülüYorum

@zeyyuisback İlk maaşımla aileme yemek ısmarladım. Babam gidip en ucuz yemeği sipariş etti. Annem de ağladı kardeşim gidip en pahalı yemeği söyledi...

TESPİTLİ YORUM

@feanoroglu "Çay harareti alır"daki çayın icetea olduğunu biliyor muydunuz?