"Neden?" virüsü:

Çocuk bir kere "Neden?" demeye başlarsa, sonsuz bir döngüye girmişsinizdir. "Güneş doğar çünkü Dünya döner.", "Neden?", "Çünkü yer çekimi var.", "Neden?", "Çünkü... yani... off!"

Tarih öncesi dedektif:

"Anne, ilk insanın annesi kimdi? Peki onun annesi? Peki onun?" diye sorarak, soyağacını dinozorlara kadar uzatmaya çalışan çocuk.

Zor sorular teröristi:

"Babacım, neden büyüklere bazen 'küçük' deniyor?", "Aşk nedir?", "Biz neden buradayız?" gibi sorularla felsefe profesörünü bile terletebilir.

Matematik şakası:

"Eğer 100 yaşına kadar yaşarsam kaç yaşında olurum?" diye sorup sizi tuzağa düşürmeye çalışan minik kurnaz.

Her şeyin uzmanı:

Size trafik kurallarını, hayvanların yaşam döngüsünü ve hatta uzayın nasıl çalıştığını sormadan önce kendisi bir teori üretmiş olabilir. (Örneğin:

"Aslında güneş, dev bir lamba!")

Sonsuz tekrar modu:

"Bu ne?", "Bu ne?", "Bu ne?" diye sormaya başlayıp, siz cevap verdikçe yeniden sormaya devam eden döngü makinesi.

Uyumadan önce bonus sor:

Gün boyu sessiz kalıp tam uykuya dalmadan önce "Anne, uzaylılar gerçek mi?" diye sorarak beyin yakmayı başaran taktiksel dâhi.

Büyüklerin açıklarını yakalama ustası:

"Anne, neden bana her zaman dürüst ol diyorlar ama ben hediyemi beğenmeyince 'Ne güzelmiş' demem gerekiyor?"

Kendi cevabını beğenmeyen çocuk:

"Ay neden yuvarlak?" diye sorup cevabı aldıktan sonra "Ama bence değil" diyerek tartışmaya açık hale gelen filozof.

Google rakibi:

"İnternete bakmadan bana anlat!" diye diretip ebeveynlerin tüm bilgi dağarcığını sınamaya çalışan mini Einstein.

Hayali senaryo kurucu:

"Eğer bir timsah uçarak okyanusu geçseydi ne olurdu?" gibi hayatın hiçbir yerinde karşılaşmayacağınız sorular üreten yaratıcı beyin.

Şüpheci profesör:

Size her konuda soru sorduktan sonra, "Bence yanlış biliyorsun" diyerek sizi kaynak göstermeye zorlayan akademisyen ruhlu çocuk.

Sorularla çürütme uzmanı:

"İnsanlar neden banyo yapar?" – "Temiz olmak için." – "Ama yağmur da su, o zaman neden yağmurda yıkanmıyoruz?" gibi mantık oyunlarıyla beyni yakan dâhi.

Büyüyen listeci:

"Eğer köpekler konuşabilseydi ne söylerdi?" ile başlayan sorular, bir anda "Peki kediler? Tavuklar? Karıncalar?

Bakteriler?" diye devam eder.

Cevaptan memnun olmayan çocuk:

Soruyu sorduktan sonra verdiğiniz cevaba, "Ama neden öyle?" diye devam edip sizi çıkmaza sokan sorgulama ustası.

Bu tarz sorular karşısında sadece iki seçenek var: Ya cevap vermek için profesör kesileceksin ya da "Hadi bir dondurma yiyelim" diyerek konuyu değiştireceksin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Paul Geidel Jr., 1911'de, henüz 17 yaşındayken bir cinayet işledi ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. Cezaevine girdiğinde dünya bambaşka bir yerdi; at arabaları hâlâ yaygındı, telefon lükstü.

Ancak onun için zaman demir parmaklıklar ardında durdu.

68 yıl boyunca dış dünyada savaşlar, teknolojik devrimler ve büyük değişimler yaşandı, ancak o bunların hiçbirine tanıklık edemedi.

Serbest bırakıldığında 86 yaşındaydı ve bildiği dünya tamamen değişmişti. Artık ne bir ailesi ne de alışabileceği bir hayatı vardı. Paul Geidel, Amerikan tarihinin en uzun süre hapis yatan mahkûmlarından biri olarak, kaybolmuş bir geçmişin yaşayan gölgesiydi.



GÜLÜ YORUM

@bengilgin Kardeşim matematik sorusu attı (7. sınıf), 1 saattir bir ODTÜ ee mezunu (Aselsanda mühendis), bir ODTÜ Kimya müh. kimya çap öğrencisi, bir ODTÜ Jeoloji müh. öğrencisi, bir ODTÜ Siyaset mezunu soruyu çözmeye çalışıyoruz.

(Çözemedik)