X aslında bir sosyal medya değil, bir karakter testi gibidir. İnsanlar 280 karakterde bütün kişiliklerini ortaya koyar.



HER ŞEYE SİNİRLENEN:

Gündem ne olursa olsun kızar. Q Hava sıcak: Sinir. Q Hava soğuk: Sinir. Q Dizi finali: Sinir. Q Trafik: Sinir. Psikolojik analiz: Aslında X'e değil, hayata tweet atıyor.



GÜNDEM UZMANI

Her konuda fikri vardır. Q Ekonomi. Q Futbol. Q Dış politika. Q Uzay araştırmaları. Psikolojik analiz: Google'dan hızlı konuşur, ama çoğu zaman Google'dan az bilir.



ESPRİ MAKİNESI:

Her olaydan 3 dakika sonra şaka üretir. Gündem olur. Bu kişi: "Benim bir tweetim var." Psikolojik analiz: Hayatında ilk kez bir yerde hızlı olmak: X.



SESSİZ İZLEYİCİ:

Tweet atmaz. Ama herkesi takip eder. Psikolojik analiz: X'in gizli seyircisi. Timeline'ı izler, kavgalara bakar, popcorn yer.



ESKİ TWEETİ BULUCU:

Birisi ünlü olur. Bu kişi çıkar: "2013'te şöyle yazmışsın." Psikolojik analiz: X'in arşiv memuru.



RETWEET KOLEKSİYONCUSU:

Kendi tweeti yoktur. Ama günde 300 retweet yapar. Psikolojik analiz: Kendi fikri yerine timeline'ı derleme kitabı yapar.



GİZLİ ÜNLÜ:

Q Profil fotoğrafı yok. Q Biyografi yok. Q Ama attığı tweet: 120 bin beğeni. Psikolojik analiz: X'in gizemli bilgesi.



KAVGA TURİSTI:

Bir tartışma görür. Hemen girer. Kim haklı bilmiyor ama yazıyor: "Yalnız burada ciddi bir saçmalık var." Psikolojik analiz: Timeline'da adrenalin arıyor.



FELSEFİ TWEETÇİ:

Tweetleri çok derindir. "Bazı yollar yalnız yürünür." Psikolojik analiz: Aslında markete gidiyordur.



CAPS PAYLAŞIMCISI:

Konuşmaz. Sadece görsel atar. Ama en çok güldüren hesap odur. Psikolojik analiz: Kelime kullanmadan komedyenlik.



GÜNDEMDEN BIKMIŞ OLAN:

Her ay aynı tweeti atar: "X'i bırakıyorum." Ama 3 gün sonra geri gelir. Psikolojik analiz: X bir uygulama değil, bağımlılık.