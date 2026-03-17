LÜTFİ ALBAYRAK

X (Twitter) hesabı tipleri psikolojik analizli

Eklenme Tarihi 17 Mart 2026

X aslında bir sosyal medya değil, bir karakter testi gibidir. İnsanlar 280 karakterde bütün kişiliklerini ortaya koyar.


HER ŞEYE SİNİRLENEN:
Gündem ne olursa olsun kızar. Q Hava sıcak: Sinir. Q Hava soğuk: Sinir. Q Dizi finali: Sinir. Q Trafik: Sinir. Psikolojik analiz: Aslında X'e değil, hayata tweet atıyor.


GÜNDEM UZMANI
Her konuda fikri vardır. Q Ekonomi. Q Futbol. Q Dış politika. Q Uzay araştırmaları. Psikolojik analiz: Google'dan hızlı konuşur, ama çoğu zaman Google'dan az bilir.


ESPRİ MAKİNESI:
Her olaydan 3 dakika sonra şaka üretir. Gündem olur. Bu kişi: "Benim bir tweetim var." Psikolojik analiz: Hayatında ilk kez bir yerde hızlı olmak: X.


SESSİZ İZLEYİCİ:
Tweet atmaz. Ama herkesi takip eder. Psikolojik analiz: X'in gizli seyircisi. Timeline'ı izler, kavgalara bakar, popcorn yer.


ESKİ TWEETİ BULUCU:
Birisi ünlü olur. Bu kişi çıkar: "2013'te şöyle yazmışsın." Psikolojik analiz: X'in arşiv memuru.


RETWEET KOLEKSİYONCUSU:
Kendi tweeti yoktur. Ama günde 300 retweet yapar. Psikolojik analiz: Kendi fikri yerine timeline'ı derleme kitabı yapar.


GİZLİ ÜNLÜ:
Q Profil fotoğrafı yok. Q Biyografi yok. Q Ama attığı tweet: 120 bin beğeni. Psikolojik analiz: X'in gizemli bilgesi.


KAVGA TURİSTI:
Bir tartışma görür. Hemen girer. Kim haklı bilmiyor ama yazıyor: "Yalnız burada ciddi bir saçmalık var." Psikolojik analiz: Timeline'da adrenalin arıyor.


FELSEFİ TWEETÇİ:
Tweetleri çok derindir. "Bazı yollar yalnız yürünür." Psikolojik analiz: Aslında markete gidiyordur.


CAPS PAYLAŞIMCISI:
Konuşmaz. Sadece görsel atar. Ama en çok güldüren hesap odur. Psikolojik analiz: Kelime kullanmadan komedyenlik.


GÜNDEMDEN BIKMIŞ OLAN:
Her ay aynı tweeti atar: "X'i bırakıyorum." Ama 3 gün sonra geri gelir. Psikolojik analiz: X bir uygulama değil, bağımlılık.

