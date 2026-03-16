Sabah 07.13. Bir kahve, bir manzara, bir de "Günaydın canlarım" yazısı... Instagram Story Atma Tipleri (Psikolojik Analizli): Sosyal medya bilim insanlarına göre (yani arkadaş grubuna göre) insanlar story atarken karakterlerini ele verir. İşte en yaygın türler:



BELGESELCİ

Q Her şeyi çeker. Q Kahve yaparken. Q Trafikte. Q Asansörde. Q Kediyi severken. Story sayısı: Günde 47. Psikolojik analiz: Hayatını yaşamaktan çok arşivlemeye odaklıdır. Bir gün NASA gelse "Son 5 yılın görüntüsü lazım" dese, bu kişi çıkarır.



GİZEMLİ DRAMCI

Q Story: Siyah ekran. Q Yazı: "Bazı şeyleri anlatamazsın." Q Ardından: "İnsan bazen susar." Psikolojik analiz: Aslında anlatmak istiyor ama kim soracak diye bekliyor.



Motivasyon gurusu: Her gün bir söz. Q "Kendine inan." Q "Hayallerinin peşinden koş." Q "Enerjini düşüren insanlardan uzak dur." Psikolojik analiz: Bunları en çok kendine söylüyordur.



SESSİZ TAKİPÇİ

Hiç story atmaz. Ama herkesin story'sini izler. Dakika dakika. Psikolojik analiz: Instagram'ın gizli istihbarat servisi.



YEME İÇME YAYINCISI

Her öğün story. Q Kahvaltı. Q Kahve. Q Tatlı. Q Akşam yemeği. Psikolojik analiz: Kendisi farkında değil ama artık dijital restoran menüsü.



SPORCU YAYINCI

Spor salonundan sürekli video. Q Koşu bandı. Q Ayna selfie. Q Protein tozu. Psikolojik analiz: Sporun yarısı kas yapmak, yarısı story atmaktır.



TRIP UZMANI

Q Story: Şarkı. Q Söz: "Değer bilmeyene anlatamazsın." Psikolojik analiz: Bir kişiye atılmıştır. Ama 250 kişi izler.



TATİLDEYKEN

İNSANLIKTAN ÇIKAN

Normalde yılda 2 story atar. Ama tatile gidince: Q Deniz Q Ayak fotoğrafı. Q Gün batımı. Q Kokteyl. Psikolojik analiz: Instagram'a göre bu kişi Bali'de yaşıyor.



FİLTRE BAĞIMLISI

Filtre olmadan fotoğraf atmaz. Q Yüz: Porselen gibi. Q Gözler galaksi gibi. Psikolojik analiz: Gerçek hayatta tanıyınca insan "Bu kim?" diye kalır.



ŞARKILI FİLM

SAHNESİ YAPAN

Araba camından video. Arkada şarkı. Sanki hayatı bir film. Psikolojik analiz: Gerçekte trafik var, ama story'de Hollywood.