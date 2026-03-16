SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Instagram story atma tipleri (Psikolojik analizli)
Lütfi Albayrak

Tüm Yazıları

Instagram story atma tipleri (Psikolojik analizli)

Eklenme Tarihi 16 Mart 2026

Sabah 07.13. Bir kahve, bir manzara, bir de "Günaydın canlarım" yazısı... Instagram Story Atma Tipleri (Psikolojik Analizli): Sosyal medya bilim insanlarına göre (yani arkadaş grubuna göre) insanlar story atarken karakterlerini ele verir. İşte en yaygın türler:


BELGESELCİ
Q Her şeyi çeker. Q Kahve yaparken. Q Trafikte. Q Asansörde. Q Kediyi severken. Story sayısı: Günde 47. Psikolojik analiz: Hayatını yaşamaktan çok arşivlemeye odaklıdır. Bir gün NASA gelse "Son 5 yılın görüntüsü lazım" dese, bu kişi çıkarır.


GİZEMLİ DRAMCI
Q Story: Siyah ekran. Q Yazı: "Bazı şeyleri anlatamazsın." Q Ardından: "İnsan bazen susar." Psikolojik analiz: Aslında anlatmak istiyor ama kim soracak diye bekliyor.


Motivasyon gurusu: Her gün bir söz. Q "Kendine inan." Q "Hayallerinin peşinden koş." Q "Enerjini düşüren insanlardan uzak dur." Psikolojik analiz: Bunları en çok kendine söylüyordur.


SESSİZ TAKİPÇİ
Hiç story atmaz. Ama herkesin story'sini izler. Dakika dakika. Psikolojik analiz: Instagram'ın gizli istihbarat servisi.


YEME İÇME YAYINCISI
Her öğün story. Q Kahvaltı. Q Kahve. Q Tatlı. Q Akşam yemeği. Psikolojik analiz: Kendisi farkında değil ama artık dijital restoran menüsü.


SPORCU YAYINCI
Spor salonundan sürekli video. Q Koşu bandı. Q Ayna selfie. Q Protein tozu. Psikolojik analiz: Sporun yarısı kas yapmak, yarısı story atmaktır.


TRIP UZMANI
Q Story: Şarkı. Q Söz: "Değer bilmeyene anlatamazsın." Psikolojik analiz: Bir kişiye atılmıştır. Ama 250 kişi izler.


TATİLDEYKEN
İNSANLIKTAN ÇIKAN
Normalde yılda 2 story atar. Ama tatile gidince: Q Deniz Q Ayak fotoğrafı. Q Gün batımı. Q Kokteyl. Psikolojik analiz: Instagram'a göre bu kişi Bali'de yaşıyor.


FİLTRE BAĞIMLISI
Filtre olmadan fotoğraf atmaz. Q Yüz: Porselen gibi. Q Gözler galaksi gibi. Psikolojik analiz: Gerçek hayatta tanıyınca insan "Bu kim?" diye kalır.


ŞARKILI FİLM
SAHNESİ YAPAN
Araba camından video. Arkada şarkı. Sanki hayatı bir film. Psikolojik analiz: Gerçekte trafik var, ama story'de Hollywood.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
