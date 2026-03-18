NVIDIA GTC 2026 (GPU Technology Conference), teknoloji dünyasının beklediği o büyük ana ev sahipliği yaptı. San Jose'de gerçekleştirdiği sunumla sadece yeni çipler tanıtmakla kalmadı, "Agentic AI" (Ajan Yapay Zeka) ve "Physical AI" (Fiziksel Yapay Zeka) kavramlarını merkeze alan yeni bir bilişim çağını ilan etti. Jensen Huang'ın sahnedeki en büyük kozu, adını astronom Vera Rubin'den alan yeni Vera Rubin mimarisi oldu. Blackwell mimarisinin başarısını bir adım öteye taşıyan bu yeni platform, bünyesinde Rubin GPU ve NVIDIA'nın öz kaynaklarıyla geliştirdiği yeni Vera CPU'yu barındırıyor. HBM4 bellek teknolojisiyle donatılan bu sistem, Blackwell Ultra'ya kıyasla çıkarım (inference) performansında 3.3 kat, enerji verimliliğinde ise 10 kat daha yüksek bir performans vadediyor. Huang, bu mimariyi "dünyanın en büyük yapay zeka fabrikalarının yeni motoru" olarak tanımladı.

AKILLI DEĞİL ÖZERK AJANLAR

Huang'ın konuşmasında en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri "Agentic AI" oldu. Artık sadece soru-cevap yapan modellerin ötesine geçildiğini vurgulayan CEO, NVIDIA'nın yeni OpenClaw ekosistemini tanıttı. Bu sistem, yapay zekanın sadece metin üretmesini değil; karmaşık görevleri parçalara ayırarak planlamasını, diğer AI ajanlarıyla iş birliği yapmasını ve bulut sistemleri üzerinde bağımsız operasyonlar yürütmesini sağlıyor. Huang'a göre, gelecekte şirketlerin bordrosunda milyonlarca "dijital AI çalışanı" (AI workers) yer alacak ve bu ajanlar her iş sürecini optimize edecek.

YENİ İNSANSI ROBOTLAR

Robotik dünyası için "Fiziksel AI" kavramını ön plana çıkaran Huang, insansı robotların (humanoids) gelişiminde bir kırılma noktasına gelindiğini belirtti. Cosmos adı verilen yeni dünya temel modelleri (world foundation models) sayesinde, robotlar artık yerçekimi, sürtünme ve nedensonuç gibi fiziksel kuralları simülasyon ortamında milyarlarca kez deneyimleyerek öğrenebiliyor. Disney iş birliğiyle sahneye çıkan ikonik robotlar ve BYD gibi devlerle yapılan otonom araç ortaklıkları, yapay zekanın dijital ekranlardan çıkıp fiziksel dünyaya tamamen entegre olduğunun en somut kanıtı olarak sunuldu. NVIDIA'nın bu hamleleri, bilişimin artık sadece bir "araç" değil, başlı başına özerk bir "iş gücü" haline geldiğini gösteriyor.

Haber: Timur Sırt