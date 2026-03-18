Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta genç oyuncularla ilgili önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte beklenen ayrılıklardan biri için süreç resmen başlarken, Taylan Bulut'un geleceği netleşti. Yönetim, sezon sonunda Taylan Bulutile yolların ayrılması yönünde karar aldı.

Genç futbolcunun bu gelişmenin ardından kulüpten özel izin alarak Almanya'ya gittiği öğrenildi. Ayrılığın detaylarının sezon bitiminde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş, Taylan Bulut'u sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon eurobonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2030 yılına kadarsözleşme imzalamıştı. Ancak beklenen katkının alınamaması ve yeni sezon planlaması doğrultusunda ayrılık kararı alındı. REVIZYON KAPIDA

Siyah-Beyazlılar'da genç oyunculara yönelik yapılan bu revizyonun, yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin habercisi olduğu ifade ediliyor. Teknik heyet rekabetçi bir kadro kurmakistediği belirtiliyor.