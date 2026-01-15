("Unuttum ama aslında aklımdaydı" savunmasını tarihe gömen rehber)
TEK TARİH KURALI:
Hepsini tek bir büyük gün gibi düşün. "Şubat'ın sonları" = Tehlike. "14 Şubat" = Hayatta kalma.
DIJITAL ALARM YETMEZ, PSİKOLOJİK ALARM KUR:
Telefona alarm koy, ama adı dramatik olsun: "BUGÜN UNUTURSAN
YALNIZ ÖLÜRSÜN."
Beyin bu başlığı asla görmezden gelmez.
BİR HAFTA ÖNCE 'ISINMA TURU':
Asıl günü değil, 7 gün öncesini işaretle. Bu süre: Hediye bulma Bahane hazırlama "Aslında sürprizim vardı" cümlesini prova etme süresi.
MATEMATİKSEL ŞİFRELEME:
Tarihi bir şeye bağla: Tanışma = Maaş yattıktan 2 gün sonra... Yıldönümü = Kredi kartı ekstresinden 1 gün önce... Doğum günü = Ayın en pahalı günü... Beyin parayı unutmaz.
YAKIN ARKADAŞI 'HATIRLATMA BAKANI' YAP:
Bir arkadaş seç. Görevi: 3 gün önce mesaj atmak 1 gün önce "Kardeşim…" diye başlamak... Gününde "Hâlâ yaşıyor musun?" yazmak...
SOSYAL MEDYA CASUSLUĞU:
Herkes kutluyorsa, sen geç kalmışsındır. Kimse kutlamıyorsa, sen yine de teyakkuzda ol.
AYNI HEDİYEYİ DÖNDÜRME TAKTİĞİ:
Her yıl aynı şey, ama farklı cümleyle: "Bu seni hatırlatıyor..." "Bunu görünce seni düşündüm..." "Bu aslında geçen seneden daha anlamlı" Anlam = Cümle sayısı.
UNUTTUYSAN SESSİZLİK:
"Bugün ne gün?" sorusu gelirse: İnternete bakma Tarih sorma Saatle oyna Derin düşün Bazen sessizlik, yanlış cevaptan iyidir.
SON ÇARE: ANLAMLI İTİRAF:
"Unuttum… Ama seni her gün hatırlıyorum." %40 işe yarar. %60 risklidir. Ama en azından samimidir.
ALTIN KURAL:
Tarihleri unutabilirsin. Ama hatırlatıldığında inkâr edersen, rehber de seni kurtaramaz.