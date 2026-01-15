("Unuttum ama aslında aklımdaydı" savunmasını tarihe gömen rehber)

TEK TARİH KURALI:

Hepsini tek bir büyük gün gibi düşün. "Şubat'ın sonları" = Tehlike. "14 Şubat" = Hayatta kalma.

DIJITAL ALARM YETMEZ, PSİKOLOJİK ALARM KUR:

Telefona alarm koy, ama adı dramatik olsun: "BUGÜN UNUTURSAN

YALNIZ ÖLÜRSÜN."

Beyin bu başlığı asla görmezden gelmez.

BİR HAFTA ÖNCE 'ISINMA TURU':

Asıl günü değil, 7 gün öncesini işaretle. Bu süre: Hediye bulma Bahane hazırlama "Aslında sürprizim vardı" cümlesini prova etme süresi.

MATEMATİKSEL ŞİFRELEME:

Tarihi bir şeye bağla: Tanışma = Maaş yattıktan 2 gün sonra... Yıldönümü = Kredi kartı ekstresinden 1 gün önce... Doğum günü = Ayın en pahalı günü... Beyin parayı unutmaz.

YAKIN ARKADAŞI 'HATIRLATMA BAKANI' YAP:

Bir arkadaş seç. Görevi: 3 gün önce mesaj atmak 1 gün önce "Kardeşim…" diye başlamak... Gününde "Hâlâ yaşıyor musun?" yazmak...

SOSYAL MEDYA CASUSLUĞU:

Herkes kutluyorsa, sen geç kalmışsındır. Kimse kutlamıyorsa, sen yine de teyakkuzda ol.

AYNI HEDİYEYİ DÖNDÜRME TAKTİĞİ:

Her yıl aynı şey, ama farklı cümleyle: "Bu seni hatırlatıyor..." "Bunu görünce seni düşündüm..." "Bu aslında geçen seneden daha anlamlı" Anlam = Cümle sayısı.

UNUTTUYSAN SESSİZLİK:

"Bugün ne gün?" sorusu gelirse: İnternete bakma Tarih sorma Saatle oyna Derin düşün Bazen sessizlik, yanlış cevaptan iyidir.

SON ÇARE: ANLAMLI İTİRAF:

"Unuttum… Ama seni her gün hatırlıyorum." %40 işe yarar. %60 risklidir. Ama en azından samimidir.

ALTIN KURAL:

Tarihleri unutabilirsin. Ama hatırlatıldığında inkâr edersen, rehber de seni kurtaramaz.