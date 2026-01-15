PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Özel günleri unutmama rehberi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Özel günleri unutmama rehberi

Eklenme Tarihi 15 Ocak 2026

("Unuttum ama aslında aklımdaydı" savunmasını tarihe gömen rehber)

TEK TARİH KURALI:
Hepsini tek bir büyük gün gibi düşün. "Şubat'ın sonları" = Tehlike. "14 Şubat" = Hayatta kalma.

DIJITAL ALARM YETMEZ, PSİKOLOJİK ALARM KUR:
Telefona alarm koy, ama adı dramatik olsun: "BUGÜN UNUTURSAN
YALNIZ ÖLÜRSÜN."
Beyin bu başlığı asla görmezden gelmez.

BİR HAFTA ÖNCE 'ISINMA TURU':
Asıl günü değil, 7 gün öncesini işaretle. Bu süre: Hediye bulma Bahane hazırlama "Aslında sürprizim vardı" cümlesini prova etme süresi.

MATEMATİKSEL ŞİFRELEME:
Tarihi bir şeye bağla: Tanışma = Maaş yattıktan 2 gün sonra... Yıldönümü = Kredi kartı ekstresinden 1 gün önce... Doğum günü = Ayın en pahalı günü... Beyin parayı unutmaz.

YAKIN ARKADAŞI 'HATIRLATMA BAKANI' YAP:
Bir arkadaş seç. Görevi: 3 gün önce mesaj atmak 1 gün önce "Kardeşim…" diye başlamak... Gününde "Hâlâ yaşıyor musun?" yazmak...

SOSYAL MEDYA CASUSLUĞU:
Herkes kutluyorsa, sen geç kalmışsındır. Kimse kutlamıyorsa, sen yine de teyakkuzda ol.

AYNI HEDİYEYİ DÖNDÜRME TAKTİĞİ:
Her yıl aynı şey, ama farklı cümleyle: "Bu seni hatırlatıyor..." "Bunu görünce seni düşündüm..." "Bu aslında geçen seneden daha anlamlı" Anlam = Cümle sayısı.

UNUTTUYSAN SESSİZLİK:
"Bugün ne gün?" sorusu gelirse: İnternete bakma Tarih sorma Saatle oyna Derin düşün Bazen sessizlik, yanlış cevaptan iyidir.

SON ÇARE: ANLAMLI İTİRAF:
"Unuttum… Ama seni her gün hatırlıyorum." %40 işe yarar. %60 risklidir. Ama en azından samimidir.

ALTIN KURAL:
Tarihleri unutabilirsin. Ama hatırlatıldığında inkâr edersen, rehber de seni kurtaramaz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yorgan kavgası 14 Ocak 2026, Çarşamba Estetikle birbirine benzeyen kadınlar kolonisi 13 Ocak 2026, Salı Erkeklerin telefonu manitasına kaptırma paniği 12 Ocak 2026, Pazartesi Kahvehane tipleri 11 Ocak 2026, Pazar
Şans Topu’nda bir talihliye 5.7 milyon
Bir talihliye 5.7 milyon
Sayısal Loto 552 milyon devretti
552 milyon devretti
TAKVİM’den CHP’ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel’e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...
"Özel" turist rehberi
NBA’de Alperen Şengün’den muhteşem performans!
Alperen’den muhteşem performans
Fikayo Tomori kararını verdi! Galatasaray defteri kapandı
Tomori’den ret