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Lütfi Albayrak
LÜTFİ ALBAYRAK
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2026 Dünya Kupası’nın gerçek kahini kim?

Eklenme Tarihi 29 Haziran 2026

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken herkesin aklındaki soru aynı: Gerçek kahin kim? İlk adayımız Alman ekonomist ve matematikçi Joachim Klement. Klement sıradan bir tahminci değil. Geliştirdiği matematiksel modelle 2014'te Almanya'yı, 2018'de Fransa'yı, 2022'de ise Arjantin'i şampiyon olarak öngördüğü için futbol dünyasında büyük ilgi gördü.


Modelinde sadece futbol verileri değil; ülkenin nüfusu, ekonomik gücü, iklimi, futbol kültürü ve FIFA sıralaması gibi birçok değişkeni birlikte değerlendiriyor. Klement, bu yılki hesaplamalarında ise sürpriz bir sonuca ulaştı: 2026 Dünya Kupası'nı Hollanda'nın kazanacağını öngörüyor. Ancak kendisi de modelinin kesin sonuç vermediğini, futbolun önemli bir bölümünün hâlâ şansa bağlı olduğunu özellikle vurguluyor.


Diğer tarafta ise Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam var. Kendisi zaman zaman yaptığı iddialarla gündeme geliyor. Hatta bir açıklamasında hazırladığı büyünün yanlışlıkla Türkiye Milli Takımı'nı etkilediğini bile söylemişti. Futbol tarihinin en ilginç savunmalarından biri olabilir. Fakat bütün bu bilimsel modelleri ve mistik güçleri bir kenara bırakalım...


Mahallenin kahvecisi Ahmet Abi de turnuva başlamadan iddialı konuşuyor. "Bu sene kupa ya Brezilya'nın olur... ya da sürpriz çıkar." Berber İsmail Abi ise makası eline alınca adeta futbol yorumcusuna dönüşüyor. "İngiltere bu sene çok farklı ama Fransa'yı da yaz bir kenara. İçime doğuyor." İşin ilginç tarafı, turnuva boyunca Ahmet Abi'nin en az 40 farklı tahmini oluyor. İsmail Abi ise her eleme turunda yeni favori açıklıyor. Ama turnuva bitince herkes sadece doğru çıkan cümleyi hatırlıyor. Sonra başlıyor klasik cümleler: "Ben zaten demiştim." "Geçen ay kahvede söyledim." "Hatta saçını keserken anlatmıştım." Bir bakmışsınız, matematikçi istatistiklerle, şaman ritüellerle, kahveci çay kaşığıyla, berber ise tıraş makinesiyle Dünya Kupası tahmini yapıyor. Sonuçta kupa kaldırılana kadar herkes kahin. Kupa kaldırıldıktan sonra ise gerçekten doğru tahmin eden kişi, dört yıl boyunca bunu herkese anlatma hakkını kazanıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

New York'ta eski bir kilise, elektrik faturalarını ödeyemeyince bitcoin madenciliğine başladı. Papaz, kilisenin bodrumuna onlarca bilgisayar kurdu ve cemaatten gelen bağışlarla elektrik faturasını ödemeye çalıştı. Ancak bilgisayarlar o kadar ısındı ki, kilisenin yerden ısıtma sistemi devreye girdi ve yaz ortasında cemaat ter içinde kaldı. Papaz gazetecilere: "İsa çarmıha gerildiğinde kliması yoktu, biz de dayanırız" dedi.

TESPİTLİ YORUM
Erkek olmak ne iğrenç ya. Aldatıldığında, depresyona girdiğinde saçını kızıl bile yapamıyorsun, öylece atlatıyorsun, gizli gizli, ağlaya ağlaya...

GülüYorum
@Rawmygod Babam kendi çocukları evlenmediği, evlenenler de torun yapmadığı için apartmandaki bebelere dedelik yapmaya karar verdi. Bugün de hepsini toplamış karne günü dondurma yemeye götürmüş. Yıllardır mahallenin favori dedesi...

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