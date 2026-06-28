Bu kapaklar da kızlardan gelsin - Ne kadar güzelsiniz.

- Biliyorum... Onun için bu yaşta evliyim.

- Pardon yenge.



Tanışmak isteyen erkek kızın masasında bir şey arar gibi yapar.

Kül tablasını kaldırır altına bakar vs. aranır da aranır.

Sonunda kız dayanamaz ve sorar:

- Ne arıyorsunuz? - Siz sizinle tanışmak için güzel bir bahane arıyordum, ama bulamadım.

- Bunun üzerine benim aaaaayy çok tatlısınnn mı demem gerekiyo? - Eeööö e tabi olabilir - Defol!!



- Sigaran ve sen ölesine birbirine benzionuz ki... Ama onu ben yaktım, beni de sen.

- Allala enteresan... Bence de sen ve sigarama benziyosunuz...

İkinizi de ayağımın altında ezebilirim. - Upss. HHH - Daha önce tanışmış mıydık yavrum.

- Sanmam hayvanat bahçesine gitmeyi sevmem.

- Hönk.



- Pardon tanışabilir miyiz?

- Sebep?

- Eeöö - Eee - Güzelsiniz desem.

- Bu benim sorunum desem?

- Pardon abla



- Yalnız mıyız?

- Sorduğun soruyla çelişme.

- Nası????

- Hem çoğul hem yalnız olamayız dimi ama?

- Öhmm pardon - Ne o bayım. Zeki mi geldim?



- Sizi birine benzetiyor gibiyim?

- Siyah kuşak var bende...

Asıl ben seni benzetebilirim.



- Pardon saatiniz var mı acaba?

- Yok maalesef...

- Bende var...

- İyi güle güle kullan!



- Bayaannn gülüşünüz ne kadar tatlı. Babanız şekerci mi?

- Hayır semerci senin gibi eşeklere semer dikiyoo...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2014 yılında Tinder ilk eşleşmesini Antarktika kıtasında yaptı. Tahmin edilebileceği gibi eşleşen tarafların ikisi de bilim insanıydı.



TESPİTLİ YORUM

On yıllık bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarını çıkarmadan kullanma becerisini ancak Türkler gösterebilir.

NE KADAR OLDU?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Süleyman P. çocuklarıyla Var Mısın Yok Musun izlerken, "Bu kutudaki parayı bilemezsem balkondan atlarım" deyip kutudaki parayı bilemeyince 2. kattan atlayıp sakatlanalı

12 YIL OLDU

AlkışlıYorum

Dün akşam kocamla film izlerken, romantik bir sahnede kocam elini bana uzattı. Filmin de etkisiyle ben de elimi uzattım romantik sözler umarak.

"Kumandaaa!" demesiyle kendime geldim.

Artık kumandaya kısaca "kuma" diyorum...