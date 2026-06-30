Meksika'nın Jalisco eyaletinde yaşanan ilginç olay, çizgi roman senaryolarını aratmıyor. Ancak bu hikâyede ne yarasa kostümü var ne de milyon dolarlık teknolojik araçlar... Onun yerine bir rulo koli bandı, birkaç pembe not kâğıdı ve bolca mahalle öfkesi var.

İddiaya göre motosiklet hırsızlarından bıkan kimliği belirsiz bir kişi, "Madem polis yetişemiyor, ben vardiyaya geçeyim." diyerek kendi adalet sistemini kurmuş. Son günlerde yakaladığını iddia ettiği motosiklet hırsızlarını elektrik direklerine koli bandıyla yapıştırıp üzerlerine de "Hırsızdır." yazılı notlar bırakmaya başlamış.



Normalde direklere seçim afişi, internet kablosu veya kayıp kedi ilanı asılırdı. İlk kez c333333333333333333333333333333333333anlı insan dekorasyonu gören mahalle sakinleri ise sabah işe giderken "Bugün hangi direkte kim var acaba?" diye etrafa bakar olmuş.

İşin en komik tarafı ise olayın görsel tasarımı. Şüphelilerin yüzlerine "ratero" yani "hırsız" yazılıyor, bazılarına bıyık çiziliyor, yanlarına da çaldıkları iddia edilen motosiklet bırakılıyor. Adeta suç mahalli değil, mahalle tiyatrosunun dekoru...



Tabii polis açısından durum hiç de komik değil. Çünkü hukukta "Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi" ile "Birini kaçırıp direğe bantlayan kişi" iki ayrı dosya anlamına geliyor. Sonuç olarak direğe bağlanan kişiler şüpheli olsa bile, onları bağlayan kişi de kanun önünde şüpheli konumuna düşüyor.

Sosyal medyada ise olay bambaşka bir boyuta taşındı. Kimileri bu gizemli kişiye "Lagos de Moreno'nun Batman'i" lakabını taktı. Tek fark, Gotham'daki Batman suçluları çatıdan sarkıtırken, Meksikalı Batman koli bandının yapışkan gücüne güveniyor.



Mahalle halkının bir kısmı bu yöntemi alkışlıyor. "En azından hırsızlar kaçamıyor" diyenler de var, "Bugün direğe bağlanan yarın yanlışlıkla masum biri olursa ne olacak?" diye endişelenenler de... Çünkü adaletin en zor tarafı, suçluyu cezalandırmaktan önce gerçekten suçlu olup olmadığını bilmektir.

Bu olay bir kez daha gösterdi ki insanlar adaletin geciktiğini düşündüğünde bazen kendi süper kahramanlarını üretmeye çalışıyor. Fakat gerçek hayatta süper kahramanlık ile kanunu ihlal etmek arasındaki çizgi, çizgi romanlardaki kadar kalın olmuyor.



Yine de olayın en büyük mağduru muhtemelen koli bandı üreticileri oldu. Çünkü kimse ürünlerinin kullanım kılavuzunda "Elektrik direğine hırsız sabitlemek için idealdir" yazacağını tahmin etmiyordu. Kısacası Meksika'da motosiklet hırsızları artık sadece polis çevirmesinden değil, boş duran elektrik direklerinden de tedirgin olmaya başlamış gibi görünüyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Houston Polis Departmanı'nın kanıt deposunda yaklaşık 180 ton müsadere edilmiş uyuşturucu madde vardı. Ancak depoyu basan fareler bu maddeleri yiyerek "uyuşturucu bağımlısı" haline geldi. Polis, bu kemirgenlerle mücadele etmekte zorlandıklarını ve imha işlemlerinin çevre prosedürlerine uymak zorunda olduğu için daha da karmaşıklaştığını belirtti.



TESPİTLİ YORUM

Bakın genelde en küçük kardeşler hep diğerlerinden daha iri yarı kalıplı olur çünkü ailenin varlıklı dönemine denk gelip iyi beslenmiştir o.



GülüYorum



@oraleticendahi Dizi yırtık kotla camiye gittim dayı diyor ki "yeğenim kaç rekat kıldın da dizlerin yırtıldı."



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