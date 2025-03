"Ben öyle konuşmuyom ya" diyip konuşmak: "Benim şivem yok ki" dedikten 5 dakika sonra bakkala "Haci emmi, bi soda ver daa" demek.

Kelime ekonomisi yapmak: Normalde "Bunu verir misin?" diye sorarken, bir anda "Hee ver" demeye başlamak.

Yabancıları şaşırtmak: Memlekete seni ziyarete gelen arkadaşın, seni şehirde tanıdığı kişiyle aynı kişi mi diye sorgulamaya başlar.

Kelimeyi uzatmak ya da kısaltmak: "Tamam" yerine "Hee", "Geliyorum" yerine "Geliym" demek.

Memleket yemekleriyle gelen coşku: "Bizim oralarda böyle yapayz gardaş" diyerek elindeki tabağı şıp şıp yalamak.

Annenin gözündeki o parıltı: "Bak senin şive gene gelmiş, evladım kendin olunca daha bi güzelsin" diye gururlanması.

İstanbul Türkçesine dönerken bocalamak: Memlekette tam oturmuşken şehre dönüp "Hee tamam" diyerek yanlışlıkla patrona konuşmak.

Telefonla konuşurken anında mod değiştirmek: Şehirden biri arayınca "Merhaba, nasılsın?" ama kapatınca "Ula ne diyin ya, hiç durmadan ariylar ha!"

Memleket esnafına özel iltifatlar: "Senin elin bi başka oynuyr ha usta" diyerek berbere mest edici bir özgüven patlaması yaşatmak.

En son babadan gelen uyarı: "Oğlum/kızım, gene geldin gittin, buralı gibi konuşmayı unuttun gene…"

Düğünde kendini kaybetmek: Normalde oyun oynamazken halayda en önde mendil sallarken bulunmak.

Şehirde yapmayacağın hareketleri yapmak: Damacanadan su içmek, ekmeği çaya banmak, ekmek arası kavun yemek.

Her şeyin daha iyi olduğuna inanmak: "Ula buranın yoğurdu bambaşka be" diyerek market yoğurduna düşman kesilmek.

Sohbetin içinden çıkamamak: Bakkala gitmek için çıkıp 3 saat sonra eve dönmek çünkü her köşede bir tanıdıkla sohbete tutulmak.

Şiveli mesajlar atmak: Normalde "Tamam" yazarken, bir anda "Hee daa", "Ne diyim ki gız" gibi mesajlar atmaya başlamak.

1950'lerde psikolog Milton Rokeach, kendilerini İsa sanan üç adamı bir araya getirerek onların sanrılarının sarsılıp sarsılmayacağını test etti. Ancak beklenenin aksine, her biri diğer ikisinin yanıldığını savundu ve kendi inancından asla vazgeçmedi.

Deney, kimlik algısının ne kadar güçlü olduğunu gösterse de etik açıdan eleştirildi.

Yıllar sonra Rokeach, deneyi manipülatif bulduğunu kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.

@eczhilaldogan 6 aylık iş hayatı tecrübeme dayanarak söylüyorum ki insanlar birbirini hiç ama hiç sevmiyor.

Yani gerçekten kimse kimseyi hiç sevmiyor. 10 yıl aynı yerde çalışmışlar şakalaşıyolar falan.

Buna rağmen aslında nefret ediyolar birbirlerinden...

@berfiieldd Yaşıtlarımız evlendi diye tribe giriyorduk, şimdi boşanıyorlar.

Döndük dolaştık aynı yere geldik hem de hiç masraf etmeden!