Kadınlar için "Bir kahve içmeye çıkalım mı?" cümlesi, dışarıdan bakıldığında masum bir kafe buluşması gibi görünür. Ancak işin gerçeği biraz farklıdır. Çünkü kadınlar arasında kahve içmek, sadece kafein almak değil; aynı zamanda gündem değerlendirmesi, duygu paylaşımı, sosyal analiz, ilişki danışmanlığı ve geleceğe yönelik stratejik planlama toplantısıdır. Erkekler kahve içmeye gider. Kahvelerini içer, iki spor muhabbeti yapar, eve döner. Kadınlar ise kahve masasına oturduğu anda görünmez bir toplantı başlar.



İlk beş dakika genel durum değerlendirmesi yapılır. "Nasılsın?" sorusuna verilen cevap, normal insanların bir ayda yaşadığı olayların özetini içerebilir.

Kahveler gelir gelmez ikinci aşama başlar. Ortak tanıdıkların son durumları masaya yatırılır. Kim nişanlandı, kim ayrıldı, kim sosyal medyada gizemli bir paylaşım yaptı, kim neden üç gündür hikâye atmıyor... CIA bazı bilgileri bu kadar detaylı takip etmiyor olabilir.



Ardından duygusal analiz bölümü gelir. Bir arkadaşının attığı "İyiyim" mesajı masada incelenir. Ses tonu olmadığı halde mesajın içindeki gizli anlamlar ortaya çıkarılır. "Yok yok, bu iyi değil. Nokta koymuş mesela. Kesin bir şey olmuş." Toplantının ilerleyen dakikalarında hayat koçluğu servisi ücretsiz olarak devreye girer. Kariyer planları konuşulur, ilişkiler değerlendirilir, aile meseleleri masaya yatırılır. Bir kişinin yaşadığı sorun hakkında masadaki herkes ayrı bir uzmanlık alanıyla görüş bildirir. Sanki psikolog, avukat, insan kaynakları uzmanı ve dedektif aynı masada oturuyordur.

Kahve çoktan bitmiştir ama kalkılmaz. Çünkü asıl önemli konular şimdi açılmıştır. Bir anda konu çocukluk anılarından gelecekte yaşanabilecek muhtemel olaylara kadar uzanabilir.



"Ya düşünsenize..." diye başlayan cümleler saatler süren senaryolara dönüşebilir. Buluşmanın sonunda ise ilginç bir durum yaşanır.

Masadaki herkes daha hafiflemiş hisseder. Çünkü kahve içmek bahanedir; aslında insanlar birbirlerini dinlemiş, destek olmuş, içini dökmüş ve biraz da hayatın yükünü paylaşmıştır. Bu yüzden kadınlar için kahve daveti sadece "Bir kahve içelim" anlamına gelmez. O cümlenin gizli tercümesi şudur:

"Gel, hayatı birlikte analiz edelim. Kahve de içeriz artık."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



ABD'de bir araç sahibi, arabasının camına "Lütfen arabamı çalma, başka arabam yok" yazılı bir not bıraktı. Sabah arabasına geldiğinde notun altına bir başka el yazısıyla "Üzgünüm, başka araba bulamadım, mecburdum" yazıldığını ve arabanın çalındığını gördü. Araba iki gün sonra başka bir şehirde bulundu, hırsız yakalandı. Hırsız "Notu görünce vicdanım sızladı ama işim vardı" dedi.



TESPİTLİ YORUM



@civcivolamadim Bir erkek sushi yediğini belli eden story attıysa bilin ki bir kızla 'date'e çıkmıştır. Ben daha hiç erkek erkeğe sushi yemeye giden görmedim...



GülüYorum



@mitciosman Az önce otobüste birine akbil bastım, parayı uzattı, hiç gerek yok falan demeden aldım cebe attım parayı. Yüzü ekşidi, uzattığı parayı "Önemli değil" diyerek almayacağımı falan sandı muhtemelen. Kanada mı sandın lan burayı...

