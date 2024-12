BAŞLIKTA anlaşıldığı gibi gerilim filmi "Kuzuların sessizliği"ni andıran bir durumdur.

Çok alışık bir durum değildir. Bir kadın susuyorsa inanın bu fırtınadan önceki sessizliktir. Çok nadir görülen vakadır. Aslında bu durum büyük bir çığlıktır. Sessizliği ve susması hayra alamet değildir. Kadınların çok konuşması adına yapılmış dünyanın en kısa fıkrası bile vardır: "Kadının biri suskun oturuyordur"

Bir kadın susuyorsa acaba neler olabilir. Onları araştırdım bakın neler ortaya çıkabiliyor.

Bir kadın susuyorsa.

Söyleyeceklerinin planını yapıyor olabilir. Bir kadının kalbini kırmışsanız ve o kadın susuyorsa; sinirinin geçmesini bekliyordur.

Siniri geçsin ki o sinirle canınızı yakmasın istiyordur.

Sakinleşip mantıklı konuşmak için susmayı tercih ediyordur.

Tehlikenin ağababası geliyor. En kararlı gitmelerin habercisidir. Zira artık konuşulacak şeyler yeni bir aşk için saklanmaktadır derinlerde.

Bir kadın susuyorsa eğer, o kadının dilinde tüy bitmiştir.

Kendini anlatmaya çalışmaktan yorulmuştur, anlatamamıştır ya da anlaşılamamıştır, yeter artık dediği noktadadır.

Hazır olun gitmeye hazırlanıyor.

Bir kadın susuyorsa eğer, sizi gerizekalı gibi gördüğü için olabilir. Ne konuşcağım ya adam anlamıyor ki.

Bir kadın susuyorsa eğer, pes etmişliğin göstergesidir.

Çünkü kadınlar kelimeleri ile savaşır. Allah erkeklere fiziksel güç verirken, kadınların gücünü de kelimelerine saklamıştır. Uğruna savaş verdiği şey için yenildiğini kabul etmiş demektir.

Bir savaş düşünün. Asker vurulmuş, ölmek üzere.. Son can havliyle saldıracaktır, zaten ondan giden gitmiştir, kaybedecek neyi kalmıştır ki. Son mücadelesini verir her şekilde.. O sessizlik güç toplamak içindir.

Erkeğin arayıp da bulamadığı şeydir. Yahu iki dakika şunun zevkini çıkar.

Ondan sonra kurarsın komplo teorilerini.

Trip attıklarının habercisidir. Tripleri bittiğinde telafi ederler merak etmeyin.

Söylemesi gerektiği zaman hiçbir şey söylemez, sonra "Beni anlamadın bik bik bik" diyerek kafanızı şişirir.

Ağzını açtığı anda ejderha misali ateş püskürtecektir.

Gözyaşlarını içine akıtıp söndürmeye çalışır o ateşi; yok olmadı yakar kül eder her şeyi.



