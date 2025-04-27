Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi, 27 Nisan 2025 akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da gerçekleşen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Elazığ Valiliği de bölgede şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.
📍TAM OLARAK NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
Depremin merkez üssü, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Yaylanlı bölgesi olarak kaydedildi. Ancak konum itibariyle, depremin Malatya il sınırına oldukça yakın bir noktada meydana geldiği vurgulandı.
🧠 PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME: "ENDİŞEYE GEREK YOK"
Deprem sonrası vatandaşların endişelerini gidermek için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından hızlı bir açıklama yaptı:
"Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa da, burası Malatya'ya daha yakın bir bölge. Deprem, Pütürge segmentinin batısında yer alan, sol yönlü bir fay üzerinde gerçekleşti. Bu bölge, 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi şekilde yüklenmişti. Şu an meydana gelen depremin nedeni de büyük ölçüde bu birikmiş gerilimdir. Hemşerilerim rahat olsun."
🔍 ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?
Uzman değerlendirmelerine göre, bu büyüklükte bir deprem, 6 Şubat depremleri sonrası oluşan stresin bir devamı niteliğinde.
Prof. Dr. Görür'ün açıklamasına göre, bu sarsıntı yeni ve büyük bir depremin öncüsü gibi görünmüyor.
Şu anda yeni bir büyük deprem riski için acil bir uyarı bulunmuyor.
🏠 KAPALI ALANDA BULUNUYORSANIZ
Deprem sırasında bir binada veya kapalı bir mekanda bulunuyorsanız:
Sakin kalın ve paniğe kapılmayın.
Olduğunuz yerde güvenli bir noktaya geçin. Sağa sola koşmak ciddi riskler oluşturur.
"Çök-Kapan-Tutun" kuralını uygulayın. Sağlam bir eşyanın (masa, koltuk gibi) altına çökün, başınızı ve ensenizi koruyarak kapanın, bulunduğunuz yeri tutun.
Pencerelerden ve camlı yüzeylerden uzak durun. Cam kırıkları ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Asansör kullanmayın. Sarsıntı esnasında ya da hemen sonrasında asansörle inmek tehlikelidir.