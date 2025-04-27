Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

🧠 PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME: "ENDİŞEYE GEREK YOK"

Deprem sonrası vatandaşların endişelerini gidermek için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından hızlı bir açıklama yaptı:

"Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa da, burası Malatya'ya daha yakın bir bölge. Deprem, Pütürge segmentinin batısında yer alan, sol yönlü bir fay üzerinde gerçekleşti. Bu bölge, 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi şekilde yüklenmişti. Şu an meydana gelen depremin nedeni de büyük ölçüde bu birikmiş gerilimdir. Hemşerilerim rahat olsun."