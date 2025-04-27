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Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Naci Görür bölge halkına önemli bir çağrıda bulundu. İşte dikkat çeken açıklama...

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:02
Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi, 27 Nisan 2025 akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da gerçekleşen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Elazığ Valiliği de bölgede şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

📍TAM OLARAK NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Depremin merkez üssü, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Yaylanlı bölgesi olarak kaydedildi. Ancak konum itibariyle, depremin Malatya il sınırına oldukça yakın bir noktada meydana geldiği vurgulandı.

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

🧠 PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME: "ENDİŞEYE GEREK YOK"

Deprem sonrası vatandaşların endişelerini gidermek için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından hızlı bir açıklama yaptı:

"Yaylanlı-Baskil/Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'a bağlı olsa da, burası Malatya'ya daha yakın bir bölge. Deprem, Pütürge segmentinin batısında yer alan, sol yönlü bir fay üzerinde gerçekleşti. Bu bölge, 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi şekilde yüklenmişti. Şu an meydana gelen depremin nedeni de büyük ölçüde bu birikmiş gerilimdir. Hemşerilerim rahat olsun."

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

🔍 ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?

  • Uzman değerlendirmelerine göre, bu büyüklükte bir deprem, 6 Şubat depremleri sonrası oluşan stresin bir devamı niteliğinde.

  • Prof. Dr. Görür'ün açıklamasına göre, bu sarsıntı yeni ve büyük bir depremin öncüsü gibi görünmüyor.

  • Şu anda yeni bir büyük deprem riski için acil bir uyarı bulunmuyor.

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

📢 DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Türkiye'nin aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer aldığı gerçeği bir kez daha hatırlatılırken, uzmanlar deprem anında doğru davranış biçimlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. İşte sarsıntı sırasında uyulması gereken temel kurallar...

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

🏠 KAPALI ALANDA BULUNUYORSANIZ

Deprem sırasında bir binada veya kapalı bir mekanda bulunuyorsanız:

  • Sakin kalın ve paniğe kapılmayın.

  • Olduğunuz yerde güvenli bir noktaya geçin. Sağa sola koşmak ciddi riskler oluşturur.

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

  • "Çök-Kapan-Tutun" kuralını uygulayın. Sağlam bir eşyanın (masa, koltuk gibi) altına çökün, başınızı ve ensenizi koruyarak kapanın, bulunduğunuz yeri tutun.

  • Pencerelerden ve camlı yüzeylerden uzak durun. Cam kırıkları ciddi yaralanmalara yol açabilir.

  • Asansör kullanmayın. Sarsıntı esnasında ya da hemen sonrasında asansörle inmek tehlikelidir.

Elazığ depremi öncü mü, artçı mı? Tehlike uyarısı var mı? Naci Görür Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara duyurdu

Fotoğraflar: AA ve X