Heyelan nasıl meydana gelir? Adım adım toprak kayması oluşumu! Samsun’da heyelan faciası nasıl ortaya çıktı?

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan korkunç heyelan, bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünü adeta yuttu. Dağ yamacından kopan devasa kaya ve toprak parçaları, yol kenarındaki yapıya büyük hasar verdi.
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan korkunç heyelan, bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünü adeta yuttu. Dağ yamacından kopan devasa kaya ve toprak parçaları, yol kenarındaki yapıya büyük hasar verdi.
📍 OLAYIN DETAYLARI
Olay, Samsun-Ordu karayolu üzerinde, bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, dağdan kopan büyük toprak ve kaya parçaları, istasyonun araç yıkama bölümüne düştü.
Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Ekipler, enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
🌎 HEYELAN NEDİR? NEDEN OLUŞUR?
Heyelan (toprak kayması), yer çekiminin etkisiyle toprak, kaya ve diğer zemin malzemelerinin ani bir şekilde eğim aşağıya doğru hareket etmesidir.
Yoğun yağışlar: Toprak suya doyduğunda ağırlaşır ve kaymaya başlar.
Şiddetli depremler: Zemini sarsarak toprak bütünlüğünü bozar.
Toprak yapısı: Kil gibi suyu tutan zeminlerde heyelan riski yüksektir.
İnsan müdahalesi: Yol, bina gibi inşaat çalışmaları doğal dengenin bozulmasına yol açar.
Ağaçsızlaşma: Ağaç kökleri toprağı tutar; ağaçların yok olması kaymayı kolaylaştırır.
Yeraltı suyu seviyesi yükselir → Toprak ağırlaşır.
Eğimli arazide direnç azalır → Kayma başlar.
Kopma hattı oluşur → Yüzeyde çatlaklar görülebilir.
Toprak kütlesi hareket eder → Altındaki yapı ve yolları ezer, yıkar.
Özellikle dik yamaçların yanında yer alan yapılar, heyelan tehdidine karşı en savunmasız konumdadır.
📢 YETKİLİLERDEN UYARI!
Samsun Valiliği ve AFAD, bölgedeki vatandaşlara şu çağrıda bulundu:
"Bölgeden uzak durulmalı, resmi açıklamalar takip edilmelidir. Heyelan riski devam edebilir."