Heyelan nasıl meydana gelir? Adım adım toprak kayması oluşumu! Samsun’da heyelan faciası nasıl ortaya çıktı?

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan korkunç heyelan , bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünü adeta yuttu. Dağ yamacından kopan devasa kaya ve toprak parçaları, yol kenarındaki yapıya büyük hasar verdi.

Fotoğraflar: AA (Samsun)

📍 OLAYIN DETAYLARI

Olay, Samsun-Ordu karayolu üzerinde, bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, dağdan kopan büyük toprak ve kaya parçaları, istasyonun araç yıkama bölümüne düştü.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre bir kişi yaralı olarak kurtarıldı .

Ekipler, enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.