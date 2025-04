TAŞ DEVRİ: İLK

KANKA, İLK TAŞ ATAN

İlk kanka büyük ihtimalle şöyle doğdu:

"Lan şu mamutu tek yakalayamam, gel beraber çökelim." "Aynen kanka, sen taşla ben sopayla girerim." Ve o gün bugündür, kankalık ortak avla başladı, ortak ifşayla devam etti.

ANTİK YUNAN:

FELSEFİK KANKA

Sokrates sabaha kadar Kriton'a:

"Kanka, ben zehri içiyorum ama seni seviyorum. Bak ha, Platon'a söyle, mezar taşıma bir şeyler yazsın." Kanka: "Ağlatma lan beni." Buralarda "philia" diyorlardı ama biz ona "kankalıkta level atlama" diyoruz.

ORTA ÇAĞ: KANKA

VE KILIÇ

Şövalyeler birbirine şöyle bağlı:

"Kanka sen Prenses'i kurtar, ben arkadan dragonu oyalayayım." "Sensiz zaferin tadı olmaz bro." Hatta bazıları resmi törenle "kanka" ilan ediliyordu. Kılıcı omzuna dokundurup:

"Bugünden sonra seninle her turnuvaya gelirim, maçlara da beraber çıkarız."

OSMANLI KANKASI:

"GARDAŞ BU YOLDA

ÖLÜNÜR"

Yeniçeriler arasında kankalık, "yeminle kanka" seviyesindeydi. Aynı tabaktan yemek, sır saklamak, birlikte tıraş olmak… Yani bir nevi "hamam kankalığı." "Kardeşim, padişah emreder ama sen bir başka emredersin."

MAHALLE

KANKALARI: TAŞ, TOP

VE TERLİK

"Kanka annen seni dövmeden kaç bizde PlayStation var." "Oğlum top benim, kaleye ben geçmem!" Bu dönemde dostluk, ortak bakkal fişiyle ölçülürdü. Kola alan kanka, gazoz kapağıyla döner alır, herkes bir yudum içerek kardeşliğini mühürlerdi.

MSN DÖNEMİ:

'KANKAMMMS'

ZAMANLARI

"Kankammmmmm <3 nete="" girsene"="" "webcam="" açsana,="" trip="" atıcam="" sana."="" nokta="" noktayla="" biten="" cümle,="" pasif="" agresif="" kankalık="" seviyesiydi…="" "....."="" yazıyorsa="">3>

Ama hâlâ profile şunu yazıyordu:

"Birtanecik kankamla her zaman, her yerde. İyi ki varsın kankam – 2007"

STORY KANKALIĞI:

ETİKETLİ DOSTLUK

Bugün kankalık, story mention'la ölçülüyor.

"Doğum günün kutlu olsun kral adam. @kankaminadi" "Kanka dışarı çıkalım mı?" "Snap at da görelim." Ama esas kankalık hâlâ şudur: Kanka 03:00'te "Dışarı çıkalım mı" yazar, sen pijamanla aşağı inersin. İşte bu medeniyetin temel taşıdır.

