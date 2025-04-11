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Kankalık tarihi

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 11 Nisan 2025

TAŞ DEVRİ: İLK
KANKA, İLK TAŞ ATAN
İlk kanka büyük ihtimalle şöyle doğdu:
"Lan şu mamutu tek yakalayamam, gel beraber çökelim." "Aynen kanka, sen taşla ben sopayla girerim." Ve o gün bugündür, kankalık ortak avla başladı, ortak ifşayla devam etti.
ANTİK YUNAN:
FELSEFİK KANKA
Sokrates sabaha kadar Kriton'a:
"Kanka, ben zehri içiyorum ama seni seviyorum. Bak ha, Platon'a söyle, mezar taşıma bir şeyler yazsın." Kanka: "Ağlatma lan beni." Buralarda "philia" diyorlardı ama biz ona "kankalıkta level atlama" diyoruz.
ORTA ÇAĞ: KANKA
VE KILIÇ
Şövalyeler birbirine şöyle bağlı:
"Kanka sen Prenses'i kurtar, ben arkadan dragonu oyalayayım." "Sensiz zaferin tadı olmaz bro." Hatta bazıları resmi törenle "kanka" ilan ediliyordu. Kılıcı omzuna dokundurup:
"Bugünden sonra seninle her turnuvaya gelirim, maçlara da beraber çıkarız."
OSMANLI KANKASI:
"GARDAŞ BU YOLDA
ÖLÜNÜR"
Yeniçeriler arasında kankalık, "yeminle kanka" seviyesindeydi. Aynı tabaktan yemek, sır saklamak, birlikte tıraş olmak… Yani bir nevi "hamam kankalığı." "Kardeşim, padişah emreder ama sen bir başka emredersin."
MAHALLE
KANKALARI: TAŞ, TOP
VE TERLİK
"Kanka annen seni dövmeden kaç bizde PlayStation var." "Oğlum top benim, kaleye ben geçmem!" Bu dönemde dostluk, ortak bakkal fişiyle ölçülürdü. Kola alan kanka, gazoz kapağıyla döner alır, herkes bir yudum içerek kardeşliğini mühürlerdi.
MSN DÖNEMİ:
'KANKAMMMS'
ZAMANLARI
"Kankammmmmm <3 nete="" girsene"="" "webcam="" açsana,="" trip="" atıcam="" sana."="" nokta="" noktayla="" biten="" cümle,="" pasif="" agresif="" kankalık="" seviyesiydi…="" "....."="" yazıyorsa="">
Ama hâlâ profile şunu yazıyordu:
"Birtanecik kankamla her zaman, her yerde. İyi ki varsın kankam – 2007"
STORY KANKALIĞI:
ETİKETLİ DOSTLUK
Bugün kankalık, story mention'la ölçülüyor.
"Doğum günün kutlu olsun kral adam. @kankaminadi" "Kanka dışarı çıkalım mı?" "Snap at da görelim." Ama esas kankalık hâlâ şudur: Kanka 03:00'te "Dışarı çıkalım mı" yazar, sen pijamanla aşağı inersin. İşte bu medeniyetin temel taşıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Vietnam'da bir çöp toplayıcısı olan Nguyen Van Chuong, hurdalar arasında dev bir meteor parçası buluyor.
Başta ne olduğunu anlamıyor, ama bilim insanları taşın 4.5 milyar yıllık olduğunu açıklıyor.
Koleksiyoncular adama milyon dolarlar teklif ediyor.
Adam parayı alınca köyüne dönüp köy halkına bedava internet ve okul yaptırıyor.

GülüYorum
@siihggg Eve geldim.
Anam diyor:
"Neye şehir dışına gittin?" "Kafa dağıtmaya gittim anne" dedim. "Nereye gitsen kafan seninle gelir öyle kafamı dağılır?" dedi.
Sokrates yemin ederim...

TESPİTLİ YORUM
@zeysosad Şeker diyeti yapabilenler bu hayatta her şeyi başarabilir, bilimsel değil sadece hissel...

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