"Gerçekten yok bir şey." Nadir görülen, nesli tükenmekte olan tür. Yüzde 1 ihtimal.

"Senin anlamanı istiyorum." Çeviri: Ben söylemeyeceğim, sen telepatiyle çöz.

"Beni kızdırdın ama farkında değilsin." Yakında farkında olacaksın…

"Üzerime gelme, ama geri de çekilme." Zorunlu denge oyunu.

"Kendi kendime konuşayım, sen şimdilik sus." En güvenli hareket: Sessiz bekleme.

"Biraz trip atmam lazım, yoksa içim rahat etmeyecek." Yani doğal denge yasası.

"Azıcık peşimden koş, ama fazla değil." Yanlış doz: İlişkiyi zehirler.

"Sen şimdi hatanı anlamadın mı?" Aslında cevabı biliyor, sınav yapıyor.

"Bunu unutturacağımı sanma." Not defterine işlenmiştir, yıllar sonra bile çıkar.

"Söyleyeceğim ama önce biraz sürünsün." Tatlı intikamın başlangıcı.

"Seninle konuşmaya değer bulmuyorum şu an." Bu, tehlike çanıdır.

"Sor bakalım bir kere daha." Çünkü ilk soruda söylenmez.

"Biraz daha ısrar et, sonra açılırım." Ama fazla ısrar edersen de ters teper.

"Küçük mesele büyütmeye değmez, ama yine de değdi." İçsel çelişki modu.

"Ben sana kızgın değilim, hayata kızgınım… ama aslında sana kızgınım." Felsefi derinlik.

"Konuşmaya mecalim yok, ama trip atmaya gücüm var." Çelişkinin zirvesi.

"Biraz surat asayım, kıymetim bilinsin." Stratejik yüz ifadesi.

"Sana laf sokmadan yaşayamam, bu da o an." Pasif-agresiflik sanatı.

"Şimdi söylemeyeceğim, rüyanda gör belki anlarsın." Gizemli mod aktif.

"Bana çikolata getir, o zaman gerçekten yok olur." Evrensel çözüm anahtarı.

"Daha çok şey var ama sen hazır değilsin." Devamı ilerleyen bölümlerde…

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2013'te İzlanda'da turist kafilesiyle gezen bir kadın "kayboldu" diye ihbar edilince hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saatlerce süren aramada onlarca gönüllü, polis ve turist seferber oldu. İlginç olan şu ki, kaybolduğu sanılan kadın aslında çoktan otobüse dönmüştü. Ama kıyafet değiştirip gruba tekrar katıldığı için kimse onu tanımamıştı. O da "Kaybolan kişiyi" arayan ekibe yardım etmeye başlamıştı. Ancak sabaha karşı aranan kişinin tarifine bakınca, kaybolan kişinin aslında kendisi olduğunu fark ettiler. Yani kadın, saatlerce kendi kayboluşunu aramış oldu.

GÜLÜ YORUM

@ninjatullah Okulda, ilkokul 3. sınıftaki zorbalıkları anlatıyorum. Alay etme, lakap takma mevzusu var. Sınıfın en kısası "Öğretmenim bana küçük enişte diyorlar" diye örnekledi kendini. Hazırlıksız yakalanıp patladım. Bütün anlattığımız yalan oldu yine...





