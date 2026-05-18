Migros Süperfresh çekiliş sonuçları: Asil ve yedek isim listesi açıklandı!

Smeg Filtre Kahve Makinesi Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:

Smeg Filtre Kahve Makinesi Cream Dcf02creu Sıra Asıl Talihli Yedek Talihli 1 AYSENUR SAGLAM FEVZI SAHIN - ADANA 2 SEVIM KARAHAN ADEM ÖZTÜRK 3 GIZEM KARABACAK DUYGU KARA 4 AYLIN GÜVENEK HÜLYA HÜRRIYET 5 MERVE GÖNÜL YAVUZ IBRAHIM ÖZCAN 6 YÜCEL ESEN SINEM ÇILEK DOGAN 7 ORHAN ÖZKAN FATIMA SANCAKTUTAN 8 SÜLEYMAN KAYMAK AHMET ERDEM AGIN 9 DERYA UNAL GÜNSU USANMAZ 10 IKBAL TASDEMIR ALI KADIR AKBAYRAK





Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:

Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici 1 NESLIHAN DEMIRCAN 1 ALI YILDIRIM 2 NURDAN IMREN 2 DAMLA EZGI BIGA 3 GÜLTEN KURTYIGIT 3 ELIF TASKAYA 4 AYSE GÜL BAKIR 4 MEHMET YAVAS 5 YAHYA KEMAL ATES - GAZİANTEP 5 ÇAGDAS ÖZTÜRK 6 MELTEM ULU YAVUZ 6 ZUHAL DILBER KESICI 7 HÜSEYIN KAYA KÖSEOGLU 7 CEYLAN OKUDAN 8 DEMET KAYIR 8 TAMER ACAR 9 RECEP DEMIR 9 NERMIN ERTÜRK 10 SEVDA ZEYDAN 10 OYA ISIYEL

Ninja Crispi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi-Stone 1 BAYRAM ÖZEL 1 ZÜLKÜF OTMAN 2 SERPIL KAFALI 2 OZNUR UCMAZBAS 3 CANAN ORHAN 3 IBRAHIM MAHIR ERDOGANISTANBUL 4 VEDAT AKTAS - İSTANBUL 4 GÜRAY KAYALIBAG 5 SERENAT ÇETIN 5 AYSE ÖZÜMAGI 6 SIBEL TASKIRAN 6 DERYA DADAS 7 ZEYNEP NARIN 7 EMIR KAHRAMAN - KIRKLARELİ 8 SINAN YILDIRIM - ANKARA 8 IBRAHIM KIRAN 9 DENIZ ERISEN 9 ADNAN ÜNAL 10 DILEK AGAÇ 10 ALPER ERCAN 11 MUSTAFA ALP KAAN 11 MEHMET SEVKI SOYLU 12 ESRA DEMIRAY 12 ÇAGAN ARDA ÇETE 13 FIKRIYE KESKIN 13 EBRU BULUT 14 ERGUN BESIM 14 ARIFE KENANOGLU 15 SELAMI DURU 15 BUGRA TOPAYLI 16 YAGMUR YILDIZ 16 BAYBARS MÜDERRIS 17 ZELIHA NEVA ERSÖZ 17 KAAN DALDENIZ 18 FATMA EDEBALI 18 NERMIN DOGANAY 19 HASAN ERKAN AZIZLI 19 SAHIN SULA 20 VOLKAN KALYONCU 20 EROL ALAN

ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Konuşan Cam Çay Makinesi Silver Sıra Ad Soyad Sıra Ad Soyad 1 ONUR KURTOGLU 1 NAZIFE ÇETIN 2 MURAT KABAKCI 2 NESLIHAN MUMCU 3 DAMLA SARIHAN 3 SELIN SIMSEK 4 COSKUN ALTUNAY 4 ANIL ÇALCALI SÖNMEZ 5 GÖZDE BOZKURT 5 IREM AGIRMAN 6 KÜBRA BURHANIYE 6 ELIF ÇELIK 7 ERSIN CANSEVER 7 MUSTAFA KARAKUZU 8 YESIM AKTAS 8 MURAT BALIKCI 9 FERDA MARTN 9 TUNA IKNA 10 HAZAN ZEYDAN 10 BURCU PINAR - İZMİR 11 ISIL BAYRAKTAR 11 IRMA SUME - İSTANBUL 12 MUSTAFA ÖZCAN KURNAZ 12 SERHAN ACAR 13 AYBIKE ANSEN 13 HÜLYA KANAR 14 SERDAL ANSEN 14 ERHAN ARAZ 15 UFUK SARIOGLU 15 TUGÇE COSKUN BAKIR

Philips AC0951/13 Hava Temizleyici Sıra İsim Sıra İsim 1 ZEYNEP KESKIN 1 ERCAN BAYBUK 2 YAPRAK YILMAZ 2 ERKAN TUNAR - İZMİR 3 MUSTAFA ÇAVDAR 3 DILEK ERCIK 4 OSMAN DAYAN 4 SENIHA HATICE AKMAN 5 BERNA BILGEN KILIÇ 5 AYSEGÜL YILMAZ 6 DERYA YALÇIN 6 BÜNYAMIN EYLEMEK 7 SERKAN ÖZKARACA 7 IPEK YEGIN - ÇORLU 8 NURGUL AKCAALAN 8 DENIZ ERGÜL 9 ASLI BASAK TOPRAK 9 GÖKÇEN ISCEN 10 RAMAZAN DEMIR 10 TUGAY GENÇ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.03.2026 tarih E-58259698-255.01.02-88193 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 16.04.2026 (Saat 00.01) – 29.04.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros SuperFresh kampanyasında 9.770 katılım bulunmaktadır.14.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi Smeg Filtre Kahve Makinesi Cream Dcf02creu, 10 kişi Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici, 20 kişi Ninja Crispi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi-Stone, 15 kişi Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Konuşan Cam Çay Makinesi Silver, 10 kişi Philips AC0951/13 Hava Temizleyici, kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiş ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 02.06.2026, yedek talihlilerin en geç 17.06.2026 tarihine kadar mucize@mucizetanitim. com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 26.06.2026 ' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.