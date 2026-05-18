Migros Süperfresh çekiliş sonuçları: Asil ve yedek isim listesi açıklandı!

Migros'tan Süperfresh alanlar Smeg filtre kahve makinesi, Ninja Combi All-İn-One 12,5L multicooker fırın ve az yağlı pişirici, Ninja Crispi 4-in-1 taşınabilir cam hazneli pişirme sistemi-stone, Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 konuşan cam çay makinesi, Philips AC0951/13 hava temizleyici kazandı! İşte ödülleri kazanan asil ve yedek talihliler...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Smeg Filtre Kahve Makinesi Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:

Smeg Filtre Kahve Makinesi Cream Dcf02creu
SıraAsıl TalihliYedek Talihli
1AYSENUR SAGLAMFEVZI SAHIN - ADANA
2SEVIM KARAHANADEM ÖZTÜRK
3GIZEM KARABACAKDUYGU KARA
4AYLIN GÜVENEKHÜLYA HÜRRIYET
5MERVE GÖNÜLYAVUZ IBRAHIM ÖZCAN
6YÜCEL ESENSINEM ÇILEK DOGAN
7ORHAN ÖZKANFATIMA SANCAKTUTAN
8SÜLEYMAN KAYMAKAHMET ERDEM AGIN
9DERYA UNALGÜNSU USANMAZ
10IKBAL TASDEMIRALI KADIR AKBAYRAK

Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:

Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici
1NESLIHAN DEMIRCAN1ALI YILDIRIM
2NURDAN IMREN2DAMLA EZGI BIGA
3GÜLTEN KURTYIGIT3ELIF TASKAYA
4AYSE GÜL BAKIR4MEHMET YAVAS
5YAHYA KEMAL ATES - GAZİANTEP5ÇAGDAS ÖZTÜRK
6MELTEM ULU YAVUZ6ZUHAL DILBER KESICI
7HÜSEYIN KAYA KÖSEOGLU7CEYLAN OKUDAN
8DEMET KAYIR8TAMER ACAR
9RECEP DEMIR9NERMIN ERTÜRK
10SEVDA ZEYDAN10OYA ISIYEL

Ninja Crispi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi-Stone Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:
Ninja Crispi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi-Stone
1BAYRAM ÖZEL1ZÜLKÜF OTMAN
2SERPIL KAFALI2OZNUR UCMAZBAS
3CANAN ORHAN3IBRAHIM MAHIR ERDOGANISTANBUL
4VEDAT AKTAS - İSTANBUL4GÜRAY KAYALIBAG
5SERENAT ÇETIN5AYSE ÖZÜMAGI
6SIBEL TASKIRAN6DERYA DADAS
7ZEYNEP NARIN7EMIR KAHRAMAN - KIRKLARELİ
8SINAN YILDIRIM - ANKARA8IBRAHIM KIRAN
9DENIZ ERISEN9ADNAN ÜNAL
10DILEK AGAÇ10ALPER ERCAN
11MUSTAFA ALP KAAN11MEHMET SEVKI SOYLU
12ESRA DEMIRAY12ÇAGAN ARDA ÇETE
13FIKRIYE KESKIN13EBRU BULUT
14ERGUN BESIM14ARIFE KENANOGLU
15SELAMI DURU15BUGRA TOPAYLI
16YAGMUR YILDIZ16BAYBARS MÜDERRIS
17ZELIHA NEVA ERSÖZ17KAAN DALDENIZ
18FATMA EDEBALI18NERMIN DOGANAY
19HASAN ERKAN AZIZLI19SAHIN SULA
20VOLKAN KALYONCU20EROL ALAN

Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Konuşan Cam Çay Makinesi Silver Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:
ASİL TALİHLİLERYEDEK TALİHLİLER
Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Konuşan Cam Çay Makinesi Silver
SıraAd SoyadSıraAd Soyad
1ONUR KURTOGLU1NAZIFE ÇETIN
2MURAT KABAKCI2NESLIHAN MUMCU
3DAMLA SARIHAN3SELIN SIMSEK
4COSKUN ALTUNAY4ANIL ÇALCALI SÖNMEZ
5GÖZDE BOZKURT5IREM AGIRMAN
6KÜBRA BURHANIYE6ELIF ÇELIK
7ERSIN CANSEVER7MUSTAFA KARAKUZU
8YESIM AKTAS8MURAT BALIKCI
9FERDA MARTN9TUNA IKNA
10HAZAN ZEYDAN10BURCU PINAR - İZMİR
11ISIL BAYRAKTAR11IRMA SUME - İSTANBUL
12MUSTAFA ÖZCAN KURNAZ12SERHAN ACAR
13AYBIKE ANSEN13HÜLYA KANAR
14SERDAL ANSEN14ERHAN ARAZ
15UFUK SARIOGLU15TUGÇE COSKUN BAKIR

Philips AC0951/13 Hava Temizleyici Kazanan Asil ve Yedek Talihliler:
Philips AC0951/13 Hava Temizleyici
SıraİsimSıraİsim
1ZEYNEP KESKIN1ERCAN BAYBUK
2YAPRAK YILMAZ2ERKAN TUNAR - İZMİR
3MUSTAFA ÇAVDAR3DILEK ERCIK
4OSMAN DAYAN4SENIHA HATICE AKMAN
5BERNA BILGEN KILIÇ5AYSEGÜL YILMAZ
6DERYA YALÇIN6BÜNYAMIN EYLEMEK
7SERKAN ÖZKARACA7IPEK YEGIN - ÇORLU
8NURGUL AKCAALAN8DENIZ ERGÜL
9ASLI BASAK TOPRAK9GÖKÇEN ISCEN
10RAMAZAN DEMIR10TUGAY GENÇ


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.03.2026 tarih E-58259698-255.01.02-88193 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 16.04.2026 (Saat 00.01) – 29.04.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros SuperFresh kampanyasında 9.770 katılım bulunmaktadır.

14.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi Smeg Filtre Kahve Makinesi Cream Dcf02creu, 10 kişi Ninja Combi All-İn-One 12,5L Multicooker Fırın ve Az Yağlı Pişirici, 20 kişi Ninja Crispi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi-Stone, 15 kişi Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4 in 1 Konuşan Cam Çay Makinesi Silver, 10 kişi Philips AC0951/13 Hava Temizleyici, kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiş ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.

İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 02.06.2026, yedek talihlilerin en geç 17.06.2026 tarihine kadar mucize@mucizetanitim. com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 26.06.2026 ' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.
