Nefesi hem hastalarına hem şampiyonluğa yetiyor: Gökçe Can’ın gurur veren hikayesi
Hemşire olarak hastalara şifa dağıtan Gökçe Can, mesai sonrası yöneldiği serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu şimdi gözünü ağustosta Antalya Kaş'ta düzenlenecek olan, şampiyonaya dikti...
Giriş Tarihi:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Gökçe Can, yoğun hastane mesaisinin ardından yöneldiği serbest dalışta başarıdan başarıya koşuyor. Okyanus Sporları Kulübü adına katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda kadın takım arkadaşlarıyla Türkiye şampiyonu olan Can, Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti.
"HAYATIM SPORLA GEÇTİ"
Sporun hayatının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Can, şimdi ağustos ayında Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenecek Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyor... Mesleğini severek yaptığını belirten Can, "Hayatımın yarısından fazlası sporla geçti diyebilirim. Serbest dalış iş hayatıma da olumlu yansıyor" şeklinde konuştu.
SONRAKİ HABER
Önce iş yerine daldı sonra alev aldı
ÖNCEKİ HABER
İstanbul'da suikast planını polis bozdu
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam