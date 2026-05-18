Nefesi hem hastalarına hem şampiyonluğa yetiyor: Gökçe Can’ın gurur veren hikayesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Gökçe Can, yoğun hastane mesaisinin ardından yöneldiği serbest dalışta başarıdan başarıya koşuyor. Okyanus Sporları Kulübü adına katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda kadın takım arkadaşlarıyla Türkiye şampiyonu olan Can, Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti.

