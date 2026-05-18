Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu
Serik'te bir selektörle başlayan yol verme kavgası 3 cana mal oldu. Orman muhafaza memuru Ahmet Bayar'ın tabancasını çekip kurşun yağdırdığı dehşet, 3 aileyi yasa boğdu; zanlı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi...
Antalya Serik'te önceki gün bir selektörle başlayan öfke gecesi 3 canı hayattan kopardı. Orman muhafaza memuru Ahmet Bayar, yol verme tartışmasının büyümesi üzerine tabancasını çekip Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a kurşun yağdırdı. İki kişi olay yerinde, ağır yaralanan Emre Savran ise hastanede yaşam savaşını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, inşaat mühendisi Bilgin Korkut, güvenlik görevlisi Emre Savran ile inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Serik ilçesine bağlı Akbaş Köyü'nde toprağa verildi.
Korkunç cinayetin ardından katil zanlısı olan Ahmet Bayar, suç aleti silah ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Bayar ile olay anında araçta bulunan arkadaşı O.V., adliyeye sevk edildi.