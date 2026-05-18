CANLI YAYIN
Geri

Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu

Serik'te bir selektörle başlayan yol verme kavgası 3 cana mal oldu. Orman muhafaza memuru Ahmet Bayar'ın tabancasını çekip kurşun yağdırdığı dehşet, 3 aileyi yasa boğdu; zanlı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu

Antalya Serik'te önceki gün bir selektörle başlayan öfke gecesi 3 canı hayattan kopardı. Orman muhafaza memuru Ahmet Bayar, yol verme tartışmasının büyümesi üzerine tabancasını çekip Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a kurşun yağdırdı. İki kişi olay yerinde, ağır yaralanan Emre Savran ise hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Emre Savran (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve İHA'ya aittir.)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, inşaat mühendisi Bilgin Korkut, güvenlik görevlisi Emre Savran ile inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Serik ilçesine bağlı Akbaş Köyü'nde toprağa verildi.

Ahmet Bayar (Katil Zanlısı)

Korkunç cinayetin ardından katil zanlısı olan Ahmet Bayar, suç aleti silah ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Bayar ile olay anında araçta bulunan arkadaşı O.V., adliyeye sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu-4 Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu-5 Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu-6
Sivas Gürün'de feci kaza! Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi
SONRAKİ HABER

Gürün'de feci kaza

 Şişli'de faciaya ramak kala! Lüks otomobil önce iş yerine daldı sonra alev aldı: 2 yaralı
ÖNCEKİ HABER

Önce iş yerine daldı sonra alev aldı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler