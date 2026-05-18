Serik'te yol verme kavgasında dehşet: Selektör öfkesi 3 can aldı, katil zanlısı teslim oldu

Antalya Serik'te önceki gün bir selektörle başlayan öfke gecesi 3 canı hayattan kopardı. Orman muhafaza memuru Ahmet Bayar, yol verme tartışmasının büyümesi üzerine tabancasını çekip Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a kurşun yağdırdı. İki kişi olay yerinde, ağır yaralanan Emre Savran ise hastanede yaşam savaşını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, inşaat mühendisi Bilgin Korkut, güvenlik görevlisi Emre Savran ile inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Serik ilçesine bağlı Akbaş Köyü'nde toprağa verildi.