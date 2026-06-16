TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir kadın yeni girdiği bir ortamda sadece insanlara bakmaz. Tarama yapar. Erkekler bir düğünde "Acaba yemek ne zaman çıkar?" diye düşünürken, kadınlar çoktan ortamın sosyal haritasını çıkarmıştır. Daha ilk beş dakikada şu bilgiler elde edilir:Kim kiminle küs.Kim aslında sevgili ama gizliyor.Kim eski sevgilisinin yeni sevgilisine bakıp duruyor.Kim patrona gereğinden fazla gülüyor.Kim içten içe herkesten nefret ediyor.Üstelik bunların hiçbiri konuşulmadan anlaşılır.Bir kadın için insanların birbirine bakış süresi, ses tonu, oturma düzeni ve kahkaha şekli; dedektifler için parmak izi neyse odur.Mesela bir erkek kalabalık bir masaya bakar ve şöyle der:Bir kadın aynı masaya bakar ve şöyle düşünür:Ve genellikle haklı çıkar.Kadınların en korkutucu özelliği ise ellerinde hiçbir somut veri olmamasıdır.diye sorarsınız. Cevap çoğu zaman şöyledir:Bu "Hissettim" kelimesi aslında 18 yıllık gözlem, 4 milyon mimik analizi ve insan davranışları üzerine gizli bir doktora çalışmasının kısa özetidir. Özellikle arkadaş gruplarında bu yetenek zirveye ulaşır. Erkekler yıllarca aynı ortamda bulunup hiçbir şey anlamayabilir. Kadınlar ise yeni gelen bir kişinin daha montunu çıkarmadan karakter analizini yapar.Üç ay sonra olaylar gerçekleşince kadın sadece çayından bir yudum alır ve hiçbir şey olmamış gibi davranır.İşin ilginç tarafı, kadınların bu yeteneği bazen kendi arkadaşlarını bile korkutur.Çünkü kadınların sosyal radar sistemi bazen Wi- Fi'den bile güçlü çalışır.Sonuç olarak erkekler bir ortama insan görmek için girer. Kadınlar ise farkında olmadan sosyal istihbarat toplar. Ortamdan ayrılırken erkeklerin aklında menü kalır, kadınların aklında ise bütün ilişkiler ağının güncellenmiş son sürümü vardır.Hatta bazen ortamdaki insanların kendilerinin bile bilmediği şeyleri öğrenmiş olurlar. Bu yüzden bir kadındiyorsa, çoğu zaman gerçekten bir şeyler dönüyordur. Çünkü onların içindeki küçük dedektif, mesaiye çoktan başlamıştır.Milattan Önce 1. Yüzyıl'da yaşayan İskenderiyeli Heron, tapınaklara otomatik kapı sistemi kurmuştu. Sistemde, sunakta yakılan ateşin oluşturduğu ısı, borular aracılığıyla bir mekanizmayı harekete geçiriyor ve kapılar kendiliğinden açılıyordu. Ziyaretçiler bunu görünce, olayı mühendisliğe değil tanrıların gücüne bağladılar. Heron'un teknolojisi, böylece mistik bir deneyime dönüşmüş oldu.Abartmış olmak istemem ama bir komodo ejderi mi yoksa bir boz ayı mı daha korkunç deseler, 7. sınıfa giden şımarık bir erkek çocuğu derim.